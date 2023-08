Gimnasia quiere volver a la victoria y recibe al puntero de la Zona A: Hora, TV y formaciones

Este lunes la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional se cierra cuando Gimnasia recibe al puntero Almirante Brown, a partir de las 21.10 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión en vivo por parte de TyC Sports.

El Lobo busca cambiarle la cara a sus últimas actuaciones, ya que lleva tres partidos al hilo sin victorias, con dos derrotas y un empate y llega a este encuentro en la posición 11 de la tabla con 36 puntos y necesita ganar para no alejarse de la pelea por la clasificación al Reducido, al que por ahora no se estaría clasificando.

Los convocados de Gimnasia de Mendoza

Para este trascendental encuentro, regresaría el arquero Brian Olivera, en lugar de Kevin Húmeler, mientras que Alejandro Gutiérrez Arango se mantendría en el once titular, ya que el defensor Sebastián Olivarez no está al cien por cien y por eso decidieron no arriesgarlo en la zaga central.

El Club Gimnasia y Esgrima perdió antes el Club Güemes de Santiago del Estero en la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti

Además, se produciría la vuelta de Matías Recalde en el lateral izquierdo en lugar de Hugo Paniagua, mientras que en lugar de Rodrigo Castro, expulsado en el último partido, ingresaría el delantero Jeremías Rodríguez Puch.

Por su parte, su rival, la Fragata llega con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota y cuatro victorias de manera consecutiva que lo mantienen como único líder de la Zona A con 47 puntos.

Los convocados de Almirante Brown

Posibles formaciones

Gimnasia y Esgrima: Brian Olivera; Facundo Nadalín, Alejandro Gutiérrez, Maximiliano Padilla, Matías Recalde; Santiago López, Lucas Villarruel, Ignacio Antonio, Jeremías Rodríguez Puch; Nicolás Romano y Agustín Herrera. DT: Joaquín Sastre.

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Facundo Stable, Agustín Dattola, Alan Barrionuevo, Axel Ochoa; Mariano Santiago, Marcos Enrique, Juan Manuel Vázquez, Jonathan Zacaría; Santiago Vera y Nazareno Bazán. DT: Darío Franco.

Hora: 21.10.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Víctor Legrotaglie.

TV: TyC Sports.

Minuto a minuto y estadística

