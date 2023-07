Gimnasia perdió ante Patronato, pero sigue en zona de reducido en la Primera Nacional

Lejos de su mejor versión, Gimnasia y Esgrima perdió en su visita frente a Patronato, por 1 a 0, en uno de los encuentros correspondiente a la fecha 24 de la zona A del torneo de Primera Nacional.

El Lobo, que venía de sumar un gran triunfo, quizás el mejor del torneo en condición de local frente Alvarado por 3 a 1, estuvo muy lejos de aquel rendimiento expuesto en su estadio, el Víctor Legrotaglie.

En el medio tuvo una fecha de descanso que le permitió recuperar algunos jugadores, pero también no contó con algunos titulares de peso en este encuentro, entre ellos Villarruel y Seratto.

Más allá de ello, el equipo de Joaquín Sastre careció de recuperación en el medio campo y estuvo muy impreciso a la hora de marcar o descargar el juego.

Esto de alguna manera le facilitó el trabajo a los volantes locales y a partir de allí, Patronato fue claramente superior en el primer tiempo.

El Patrón anticipó muy bien en tres cuartos de cancha (en un campo de juego en pésimo estado) con Novero, Pereyra, Valdez Chamorro y Cáceres.

Fue allí, donde el equipo de Paraná hizo todo el desgaste buscando establecer la diferencia antes de irse al entretiempo.

Alexander Sosa, se lo había perdido solitario frente al arco a los 33′, tras un jugada excepcional de contragolpe de Novero, quien dejó en el camino al arquero Olivera y con un toque suave habilitó al goleador que falló solito frente al arco.

No había sido la única llegada del local, porque Olivera había salvado en un par de ocasiones. A los 43′ Vadez Chamorro recuperó una pelota y desbordó por izquierda y esta vez Sosa, que recibió y eludió Olivera, no falló en la definición y marcó el único gol de partido, frente a un Gimnasia, que no generó una sola situación de peligro en todo ese tramo.

En el complemento, Gimnasia recuperó el juego en el medio campo, pero no tuvo claridad en los últimos metros. Santi López fue impreciso, Castro no generó juego asociado y Nico Romano estuvo muy solito. Los cambios le dieron dinámica, pero siguió faltó contundencia. La única posibilidad de gol más clara la tuvo Nouet, pero Budiño evitó el empate.

El Lobo no tuvo su mejor tarde en Paraná frente a la efectividad del Patrón, pero sigue en zona de reducido. El domingo, desde las 15.30, buscará recuperarse frente a Güemes de Santiago del Estero, en el Legrotaglie.