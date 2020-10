Gianni Infantino: “No se trata de Bayern Munich contra Liverpool, sino de Bayern contra Boca Juniors”

Tras conocerse la intención de Liverpool y Manchester United de crear una Premier League Europea, con el propósito de reunir a los equipos más importantes del viejo continente en un mismo torneo, Gianni Infantino, presidente de FIFA, salió a bajarle los decibeles a este nuevo proyecto y aclaró que en la casa madre del fútbol .

“Para mí no se trata de Bayern Munich contra Liverpool, sino de Bayern contra Boca Juniors”, aseguró Infantino. Y agregó: “Como Presidente de la FIFA, me interesa el Mundial de Clubes, no una Superliga Europea... En el futuro quiero que los equipos no europeos también tengan una atracción mundial”.

Vale recordar que para mitad de 2021 estaba programado un Mundial de Clubes con 24 equipos y sede en China. Si bien la competición fue suspendida de forma indefinida debido a la pandemia de coronavirus, está claro que por la cabeza de Infantino aún ronda la idea de llevarla a cabo en algún momento.