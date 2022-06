Gesto solidario: agrupaciones Xeneizes llevarán a La Bombonera al jubilado estafado con entradas falsas

Boca superó a Ferro por 1-0 en los 16avos de final de la Copa Argentina con gol de Sebastián Villa y se medirá ante Agropecuario en los octavos. Pero una de las historias más destacadas del día sucedió fuera del rectángulo de juego: un fanático Xeneize compró tickets, fue estafado, su situación se volvió viral y Boca tuvo un gran gesto con él.

Lo estafaron con la entrada para ver a Boca vs. Ferro

El hecho sucedió en la previa de la victoria de Boca ante Ferro: Antonio, el fanático Xeneize, compró entradas para asistir al estadio Carlos Augusto Mercado Luna, pero se llevó una desilusión enorme: los tickets que adquirió eran truchos. Su hija escribió un descargo en Facebook y la situación se volvió viral en redes sociales.

Esto es @BocaJrsOficial. Un club que siempre piensa en el hincha y respeta a todo ser humano. Boca es un club que te abre las puertas. En Boca trabaja un grupo humano impecable. 👏. El señor estafado hoy. Va cumplir su sueño de alentar a BOCA en la Bombonera!! 👏👏👏 — 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝑩𝒐𝒄𝒂  (@_ATodoBoca_) June 8, 2022

“Tenés que ser un lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo. Ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la policía que no podía entrar por que son truchas las entradas cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo por que se le había cumplido el sueño. Le vendieron una entrada trucha, no pudo entrar al estadio. La policía controló todos los accesos pero sinvergüenzas hay en todos lados”, comunicó.

Felicidad absoluta: el Abuelo Antonio de La Rioja irá a la Bombonera

Con ayuda de la Peña Jorge Comas de Paraná, el hecho logró viralizarse tan rápidamente que llegó a los dirigentes de Boca, que no dudaron en actuar: los mismos se comprometieron a invitar a Antonio a La Bombonera, con entrada y viaje incluido.

🗣️ 🎙️ #Futbol910 | Flavia, la hija de Antonio, el hincha de Boca que fue estafado con la entrada de Boca-Ferro y que conocerá La Bombonera, con @TotiPasman



"De Boca no se comunicó nadie, fueron las agrupaciones" 🔥https://t.co/AuI07f8u0b 📻 pic.twitter.com/gXwrVCyEYr — Radio La Red 📻 (@radiolared) June 9, 2022

Minutos más tarde y entre lágrimas, el hincha de Boca difundió un video agradeciendo la viralización y la ayuda del público boquense. “Les agradezco de todo corazón. Voy a cumplir el sueño de niño, desde los cuatro años soy hincha de Boca y me voy a sentir muy bien a pesar de lo que pasó acá”, deslizó Antonio. ¡Un gran gesto del Xeneize!

