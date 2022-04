Germán Rivero volvió a entrenar con el plantel de Gimnasia

Gimnasia tuvo una buena noticia este jueves, ya que Germán Rivero se sumó a los entrenamientos con sus compañeros, luego de estar internado durante 21 días, luego de ser afectado por la bacteria Salmonella.

El ex delantero de Ferro estuvo hospitalizado en el Hospital Italiano, en el servicio de infectología debido a que Rivero había sido afectado por esta bacteria que le originó un cuadro abdominal y temperatura elevada.

Luego de su primer contacto con el plantel de Luca Marcogiuseppe, el “Tanque” habló con Dos de Punta y aseguró que pasó “un momento feo”.

“Fue un momento feo, pero mi familia estuvo conmigo. Estoy contento porque pude volver a estar con el grupo, quienes me acompañaron en todo momento, los chicos me recibieron muy bien esta mañana, los vi contentos. Fue como algo familiar”.

#PrimeraNacional



Germán Rivero ya se sumó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Se encuentra realizando trabajos diferenciados sin parte aeróbica. pic.twitter.com/6p1FNW0EOk — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) April 7, 2022

Rivero aseguró que no tiene mucha registro de lo que pasó porque dormía mucho: “No tengo mucha noción de los primeros diez días porque sólo me despertaba por dos horas. Fue un momento difícil lo que viví. Salir de todo esto hizo que me replanteara muchas cosas de la vida y el fútbol”.

En cuanto al tiempo de recuperación el delantero aseguró: “Es el paso a paso del cuerpo. Puede ser un mes, pero hay que esperar. Después de un estudio acorté los tiempos. Ojalá que sea lo antes posible. Esto es día a día”.

Su familia fue un sostén importante para su recuperación: “Pasé mi cumpleaños en el hospital y mis hijos me llevaron un cartel con sus manos marcadas. Eso me dio fuerzas para salir y poder estar con ellos”.