Genk está decidido a llevarse a Juan Brunetta

Al parecer, esta vez se le dará. Es su deseo y fue el propio jugador quien ya manifestó que tiene intenciones de emigrar al fútbol europeo. Y su destino sería el Genk de Bélgica, equipo que ya lo quiso en el mercado de pases anterior y que en esta oportunidad estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para llevarse a un jugador talentoso y que también a principio de año estuvo bajo la lupa de Boca y River. Hablamos de Juan Bruneta, quien manifestó hace unos días que: “En estos días llegará una ofertad del Genk, hablaré con los dirigentes y esperemos que pueda hacerse, es mi sueño saltar a Europa. Hace poco llegó un ofrecimiento, el club la rechazó y decidimos dejarla pasar por respeto. Ahora me gustaría, me entusiasma mucho”, declaró en una entrevista con El Show de la Oral.

“A los 9 o 10 años llegué a Boca. Luego me dejaron libre y fui menos de un año a Estudiantes. Ahí comencé a extrañar y me volví a Laboulaye”, expresó el jugador del Tomba que debutó en Arsenal de Sarandí, con respecto a sus inicios en el fútbol. Luego de un paso por Belgrano de Córdoba, arribó a Mendoza para calzarse la casaca del Tomba, donde más rindió porque “tuve la suerte de jugar en la posición que más me gusta, de media punta, detrás del nueve”.

Cabe recordar que la institución belga había ofrecido en su momento 4 millones de dólares, una cifra mucho mayor de lo invertido por la dirigencia del Expreso el año pasado (compra más cara en la historia del club). Sin embargo, José Mansur y su mesa chica de dirigentes consideraron que la suma ofrecida no era la que esperaban y por ello el futbolista continuó en el club, siendo la principal figura del equipo durante la Superliga 2019-20. Ahora el panorama parece diferente. Al menos, es lo que piensa el propio protagonista. Según le confiaron a Los Andes, desde Bélgica elevarían aquella primera oferta en un par de millones más y el Bodeguero se quedaría con un porcentaje mínimo del pase, algo que sería muy bueno teniendo en cuenta que el cordobés es un jugador de mucho talento y que seguramente Genk no será su único equipo en el Viejo Continente.

Así las cosas, no solamente Miguel Ángel Ruso (Boca) y Marcelo Gallardo deberán enfocarse en otro jugador, sino también, el flamante DT de Godoy Cruz, Diego Martínez, quien considera pieza clave a Brunetta, quien demostró en el último torneo de Primera su gran crecimiento desde su debut, a tal punto que fue parte de la Selección Sub 23 del Preolímpico y estuvo en la lista preliminar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. “Puedo salir a correr tres veces por semana, por el número en el que termina el DNI, y no estoy lejos del nivel óptimo en lo físico”, concluyó Brunetta, quien sería -de concretarse la compra- la segunda incorporación del Genk (la primera fue el colombiano Daniel Muñoz) que pretende recuperar terreno perdido en su país y también volver a competir en el plano internacional.