Gastón Cabrera vuelve al TC2000 de la mano de la Escudería Fela

Gastón Cabrera hará efectivo su regreso al TC2000 a partir de la cuarta fecha de la temporada, a disputarse el próximo 25 de octubre en el autódromo de Alta Gracia. El rionegrino se sumará a las filas de la Escudería Fela.

“La verdad que estoy contento, con muchas expectativas y con las ganas intactas de volver a subirme al auto. En lo personal, la Escudería Fela siempre me gustó muchísimo y que ahora puedan atender mi auto es muy bueno porque son una de las estructuras más competitivas. Creo que nos esperan grandes cosas”, manifestó Cabrera en primera instancia.

Y agregó: “El equipo LR Team, al cual yo pertenecía, tiene muchos problemas para llevar a cabo todos los protocolos, por lo que este año optaron por no seguir compitiendo. Ante esto, nos pusimos en contacto con Martino y desde el primer momento las charlas fueron buenas. Así que hablamos con él y pudimos ponernos de acuerdo. Ahora intentaré estar arriba del auto lo antes posible”.

Además, el oriundo de Catriel confirmó que no cambiará de auto en este retorno. “Voy a estar con mi Citroën C4 Lounge, ya que el auto es de mi propiedad. Cuando hablé con Martino le pregunté si tenía autos y me dijo que los dos estaban ocupados. Entonces decidimos sumar nuestra unidad a su escudería”, explicó.

“En los próximos días el C4 Lounge va a estar en Córdoba, creo que el jueves se hacen el traspaso entre los equipos. Como no se puede entrar hasta Villa Mercedes, el LR Team lo va a llevar hasta el límite de la provincia y ahí se lo entrega a la Escudería Fela”, se explayó.

En tanto, el piloto de 25 años comentó que buscará intensificar su preparación. “Yo voy a intentar hacer una prueba con autos de categorías zonales o en karting para entrar un poco más de timming y que no me cueste tanto el reingreso a la categoría. Además, tengo pensado viajar unos días antes para visitar el taller del equipo”, puntualizó.

Por último Cabrera remarcó que su mente está puesta en volver a los primeros planos con este nuevo proyecto. “Ahora en el campeonato del TC2000 hay tres fechas de descarte, así que eso me da un poco de alivio en el sentido de que las dos carreras que no estuve las puedo eliminar. El objetivo es tratar de ser protagonista de acá a fin de año. Yo me voy a preparar de la mejor manera y confió en el equipo para poder estar en la pelea”, cerró.