Gasly, sexto piloto de F1 en contagiarse de Coronavirus

Pierre Gasly dio positivo de Covid-19 y que se encuentra aislado en su domicilio. El piloto de Alpha Tauri se convirtió en el sexto protagonista de la Fórmula 1 en contraer la enfermedad.

“Hola a todos, espero que estén bien y seguros. Quería contarles que he dado positivo por COVID-19. Se lo he comunicado a todos con quienes he estado en contacto estos últimos días”, publicó Gasly en sus canales de comunicación.

Y agregó: “Actualmente me encuentro aislado y siguiendo el protocolo indicado por las autoridades sanitarias locales. Me siento bien y continuaré siguiendo mi plan de entrenamiento desde casa mientras permanezco en aislamiento”.

El francés se suma a la lista que encabeza Sergio Pérez, quien debió perderse las dos carreras de Silverstone de la pasada temporada. Luego Lance Stroll se contagió y no compitió en el GP de Eifel, mientras que Lewis Hamilton no corrió en el GP de Sakhir en diciembre por la misma causa. En tanto, Lando Norris y Charles Leclerc transcurrieron la infección durante sus vacaciones.