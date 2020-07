Gancedo sobre el River tricampeón del 96-97 : “El sábado comíamos asado con achuras, pero le ganábamos a todos”

Nadie en el mundo River se animaría a cuestionar a Ramón Díaz. Entre 1996 y 1997, el riojano se coronó tricampeón del torneo local, ganó la Copa Libertadores y la Supercopa. El Millonario tuvo en esos años un equipo que deleitaba a todos y pasó a la historia.

Sin embargo, en más de una oportunidad, algún ex jugador de aquel plantel multicampeón cuestionó el liderazgo y los métodos de conducción de Ramón Díaz. En defensa del entrenador de Libertad de Paraguay, por aquel entonces estaba iniciando su carrera del otro lado de la raya de cal. Pudo haber cometido errores de iniciado que luego corrigió con el tiempo.

En las últimas, el ex volante Leonel Gancedo reveló los excesos que se permitía aquel equipo del Millonario: “Los sábados comíamos asado con achuras, después nos íbamos al cine y comíamos pochoclos, chocolate, pizzas... A la mañana nos levantábamos y el que quería desayunar lo hacía y el que no, no”. Sus declaraciones fueron hechas en el programa radial El crack deportivo.

El Pipa, ex jugador de Argentinos Juniors, aclaró que los deslices en la dieta no atentaban contra el rendimiento: "Le ganábamos a todos y se obtuvieron grandes logros".

Semanas atrás, el ex delantero Martín Cardetti cuestionó duramente a Ramón: “Con él aprendí todo lo que no hay que hacer como entrenador”. “Por ahí no era del gusto futbolístico, eso es comprensible, pero nunca entendí el tema del trato, el no saludar, el tratarte de manera distinta. Nunca lo entendí y son las cosas que hoy como entrenador trato de no hacer. Porque no hablarle a un jugador que no juega... Al contrario, hay que tratar a todos por igual, eso es lo que trato de hacer hoy cuando me toca trabajar”, aseguró en una entrevista con Infobae.