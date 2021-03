Gallardo mantiene la incógnita: “Tengo el equipo para enfrentar a Boca pero no se lo di ni a los jugadores”

El entrenador de River Plate , Marcelo Gallardo, habló este viernes en conferencia de prensa a horas del superclásico del fútbol argentino frente a Boca Juniors, el próximo domingo desde las 18 en La Bombonera en el marco de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El DT no quiso adelantar el equipo, aunque aseguró que ya lo tiene en mente pero que no se lo dio “ni a los jugadores”. En ese sentido, es un secreto a voces que los mendocinos Enzo Pérez y Fabrizio Angileri estarán desde el inicio.

“Nosotros nos hemos comportado bien en los últimos años cada vez que fuimos a la cancha de Boca. Más allá de que no está el público, estos partidos se observan en el mundo, por lo que requieren una concentración máxima. No hay como jugarlos ni sentirlos, son espectaculares. Te generan esa adrenalina que no generan otros. Aún ausentes, hay millones de hinchas pendientes del partido y por eso hay que manejar las emociones”, aseguró Gallardo ante la prensa.

A lo que agregó: “El equipo lo tengo, pero no se lo di ni a los jugadores todavía”.

En cuanto al armado del once inicial, Gallardo remarcó que se basa tanto en el juego propio como en las cualidades del rival, en este caso su archirrival de toda la vida. “Sería irresponsable no tener presente al rival al que enfrento. Todos los entrenadores tenemos esas herramientas de estudiar a los rivales y después elegir acorde a eso. No tenés que desconocer las virtudes y defectos del rival. Observo al rival, me preocupo por él pero prevalece lo que queremos hacer, más allá de saber cuáles son sus virtudes y defectos”.

Además, al ser consultado por las posibles ausencias de Carlos Tevez y Edwin Cardona en Boca (lesionados) el “Muñeco” optó por la cautela: “No me dejo llevar por información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo, porque depende absolutamente de nosotros. A mi no me cambia absolutamente nada, más allá de que sé la importancia de algunos futbolistas rivales para su funcionamiento, pero no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a cómo queremos jugar el partido”.

Una vez más, frente a la consulta sobre el elenco titular que saltará a la cancha de Boca el domingo desde las 18, Gallardo sentó postura y jugó al misterio: “No estoy en condiciones de dar el equipo. Lo tengo pero no estoy en condiciones de darlo. Yo no tengo dudas. Tengo el equipo, no lo voy a dar. Tengo el equipo confirmado, no se lo confirmé ni a los futbolistas. Supongo que mañana lo haré para que estén enfocados. Pero son tan importantes los que arrancan como los que pueden cambiar el partido desde el banco. Eso es fundamental. Un entrenador también tiene que evaluar esas posibilidades”.

El probable equipo ante Boca

Franco Armani; Paulo Díaz, Jonathan Maidana, Robert Rojas, Milton Casco; Jorge Carrascal, Enzo Pérez, Fabricio Anglieri; Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.