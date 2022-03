Gabriel Mostaccio: “Jamás haría promesas que no sé si se pueden cumplir”

Este martes 29 de marzo, desde las 19 horas, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria en la que se elegirá el próximo titular de la Liga Mendocina de Fútbol por el período comprendido entre 2022-2026. De todos los candidatos que se han postulado, Gabriel Mostaccio es el único dirigente que tiene la experiencia de haberse sentado en el sillón principal de Garibaldi 83. El actual mandamás del Chacarero (cargo que dejará el próximo 24 de abril) fue presidente de la Liga Mendocina de Fútbol entre 2008 y 2012. Antes, había sido vicepresidente de Martín Bilen en el período 2004-2008. A horas de una elección que en la previa asoma como “enrarecida” y que promete ser caliente, Mostaccio habló de casi todos los temas con Los Andes.

-¿Se va a presentar como candidato a presidente de la Liga otra vez?

-Sí, por supuesto. Nunca dije que no me iba a presentar. Tenía que solucionar los problemas en mi club y a mediados de mes tomé la decisión de ir como candidato. He escuchado a cada dirigente y conozco la gestión que hicieron los muchachos que estaban en la Liga junto a Suraci y que hoy quieren continuar, como Carrera y Castillo. Con Omar Sperdutti hacía muchos años que no hablaba, me llamó por teléfono y escuché su propuesta. No me convencieron las propuestas de los otros candidatos. Esperaba escuchar lo que propuse siempre: honestidad, austeridad, claridad en el manejo de las cuentas, uniformidad de criterio y respeto por los estatutos. Jamás haría promesas que no sé si se pueden cumplir. Si después sobra el dinero, entran subsidios o se genera dinero a partir de la organización de algún torneo, la plata se debe distribuir entre los clubes, eso es algo básico. La Liga no debe tener un superávit muy grande, con que tenga un resguardo para el pago de los sueldos de sus empleados es suficiente. Lo demás debe ser para los clubes. La mejor ayuda que uno le puede dar a las instituciones es ser austero y bajar al máximo los costos de la Liga.

-Usted es uno de los pocos candidatos que reúne las condiciones que impone el artículo 26 del estatuto. ¿Qué opina al respecto?

-No te podría decir porque no conozco la situación de cada uno de los otros candidatos. He sido un gran opositor a las restricciones que se pusieron en la asamblea de renovación del estatuto en el 2018. A mí me gusta el reglamento como estaba antes de ese año, que cualquiera pueda participar, que estuviera abierto a todos y que los asambleístas y los dirigentes de los clubes eligieran a quién votar. Hoy día sé que hay restricciones y cumplo los requisitos que cumple el reglamento que está vigente porque he sido cuatro años consejero, cuatro años presidente de la Liga Mendocina y cuatro años presidente de mi club. Los demás no sé si lo reúnen y tampoco me voy a meter. Creo que el que asuma lo primero que debe hacer es modificar ese artículo del estatuto.

-Hace dos años su hijo Hernán se postuló como candidato. ¿Ahora no se presenta porque no lo habilita el estatuto o por algún otro tema?

-Hernán es un chico joven y, si bien es una persona muy preparada, se tiene que terminar de formar. Le falta experiencia en el manejo de cualquier institución es muy importante porque en el fútbol, además del razonamiento, el análisis y el criterio, manejamos un tema que se llama pasión. Y la pasión de la gente es algo muy difícil de manejar. Entre vicepresidente y presidente estuve ocho años en la Liga y aprendí sobre ese tema que al principio no comprendía. En una mesa directiva hay 26 personas que piensan distinto y lo hacen con el corazón, no con la cabeza. Entonces, uno tiene que entender esa situación y saber cómo manejarla. Y eso te lo da la experiencia. Cuando yo fui consejero, me formé al lado del doctor Musso, que era un sabio conocedor de las pasiones. También aprendí mucho de Rodolfo Moyano, de Guaymallén. Y esa experiencia no se estudia, se adquiere. Nunca quise que mi hijo fuera candidato a presidente de la Liga, y lo dije públicamente. En su momento se enojó y hoy lo reconoce porque para mí todavía tiene que formarse.

-¿Usted cree que la normalización de la Liga pasa únicamente por la elección del nuevo presidente o está convencido de que el tema es más profundo y grave?

-La formación de los cuerpos es importante, pero lo más importante es elegir personas que después vayan a trabajar, más allá de qué equipo son. Últimamente hubo cuerpos que no se pudieron constituir por falta de directivos. La Liga tiene ese problema, la carencia dirigencial ha llevado a situaciones que manejan unos pocos y la efectividad, la claridad, la honestidad y la uniformidad en los criterios se da cuando los órganos colegiados tienen gente para trabajar y hacen que las decisiones tengan menos riesgo de incurrir en errores.

-¿Estuvo en la reunión de presidentes que se hizo el viernes en la Liga con el Director de Personas Jurídicas?

-Sí, estuve.

-¿Es verdad que la Asamblea de elección de autoridades será a puertas cerradas?

-Se nos informó que va a ser sólo abierta para los asambleístas, con la elección de autoridades como único tema a tratar. Además, el acto va a estar dirigido por el Doctor Soneira.

-La votación siempre ha sido secreta, ¿la diferencia es que esta vez habrá un cuarto oscuro?

-Sí, la elección siempre ha sido secreta. En un recipiente de vidrio se colocaban todos los votos y en el momento de hacer el escrutinio se iba sacando voto por voto en la misma mesa, así era antes. Ahora se va a votar en un cuarto que está al lado de la sala de reuniones, en el mismo recipiente y luego la DPJ hará el escrutinio.

-¿Fue a la reunión de presentación de Omar Sperdutti como candidato?

-No, no fui. El acto lo organizaba un candidato y me parecía que no correspondía ir a esa reunión.

-¿Hace unos años rompió relaciones con el Consejo Federal?

-No, para nada. Es más, me he comunicado con Pablo Toviggino porque él es presidente del Consejo Federal, que es el ente que organiza el torneo Regional Amateur en el que participa el Atlético Club San Martín.

-¿Le molestó que Toviggino haya venido a apoyar públicamente a Sperdutti? ¿Fue un acto político?

-Creo que Toviggino lo hizo a título personal. Me parece que en ningún momento dijo ‘el CF y la AFA_apoyan esta situación’, sino que vino a apoyar a su amigo. He sido presidente de Liga y, en su momento, hace unos años apoyé en forma personal a Suraci para que continuara en la Liga.

-¿Cómo calificaría la gestión de Carlos Suraci al frente de la Liga?

-Tuvo una primera etapa muy buena y una segunda etapa no tan buena, donde creo que en cierta manera perdió la objetividad del manejo de la Liga. Cuando uno está mucho tiempo en una función, en un determinado momento deja de pensar en lo colectivo y pasa a pensar en lo particular, casi como un dueño. Y no está bueno eso. A su vez, cuando vos hacés algo muy personalista y empezás a tomar decisiones solo, en un momento se te empieza a ir la parte dirigencial. Si no abrís el juego para que todos participen, se empieza a ir la gente y te quedás solo. Creo que a Carlos le pasó eso y empezó a tomar decisiones que estaban bien y estaban equivocadas. Y se encerró con Castillo y con los otros dirigentes y empezaron a pasar cosas que no correspondían. Deberían haber consultado con los presidentes, no lo hicieron y terminó como tenía que terminar. Se le complicó la cosa, no quiso dar el brazo a torcer, hubo gente que se enojó y terminamos con denuncias.

-Durante su gestión se renovó y modificó el edificio de la Liga Mendocina. ¿Lo molestó esta decisión de generar un fideicomiso a espaldas de la Asamblea para comprar un terreno en el que finalmente no se construyó el nuevo edificio?

-Nosotros renovamos todo el mobiliario de la Liga, compramos todas las computadoras y la modificamos operativamente. Cuando yo llegué había una sola computadora en la que había una planilla de Excel en la que estaban todos los jugadores de la historia de la Liga. Compramos todas las PC nuevas y adquirimos un servidor para tener un backup por si pasaba algo no se perdiera toda la información. Hicimos la Escuela de Árbitros, porque cuando asumí daban clases en la escalera. Cuando yo me enteré que se quería vender o permutar el edificio por un predio, yo no lo podía creer. Estoy convencido de que yo fui el que evitó que se perdiera el edificio de la Liga porque en esa Asamblea perdía yo 50 a 1 y cuando entré terminamos ganando 51 a 0 porque no se habían hecho los estudios correspondientes desde el punto de vista de la factibilidad de llevar el proyecto adelante. Era toda una desprolijidad, y casualmente era la misma empresa que después participó en el fideicomiso. Es decir que si nosotros hubiésemos entregado el edificio de la Liga para hacer el predio que querían hacer con esta empresa (SJ Solar) hoy no tendríamos edificio. Después se hizo el fideicomiso a espaldas de la Asamblea, por un mal asesoramiento o por lo que sea, en el cual le dijeron a Suraci que podía participar de un fideicomiso sin necesidad de aprobación de la Asamblea. Y no era así. A mí eso me molestó de sobremanera porque yo en una reunión pregunté si estaban facultados para hacerlos y dijeron que sí. Después llegué a mi casa, estudié el estatuto y me di cuenta que era mentira. Muchos otros dirigentes hicieron lo mismos que yo y se generó una rispidez dirigencial que no se recuperó nunca más, esa es la realidad.

-¿Hoy están todos peleados?

-No, si siempre somos los mismos los que estamos ahí.

-Pero al menos están distanciados. Y eso lo marca que hay como seis candidatos, en lugar apoyar a uno o dos.

-Siempre hubo dos o tres. Ahora, por lo que yo sé, son cuatro.

-Mire, por lo que he contabilizado, además de usted, están Sperdutti, Quiroga, Carrera, Berbel y Castro, que no sé si se bajó o no. ¿Por qué cree que hay tantos postulantes?

-Siempre los hubo, me parece que es algo normal y, como te dije, que debería ser abierto para todos. La elección debería ser una fiesta del fútbol.

-¿Cuál sería su primer desafío como presidente?

-Normalizar todas las irregularidades que se han cometido. Acordáte que la Liga tiene tres balances sin aprobar y lo primero que hay que hacer es normalizar esa situación. Segundo, armar cuerpo colegiados y una mesa directiva prolija, con gente que tenga realmente ganas de trabajar y después empezar a trabajar pura y exclusivamente en la disminución de los gastos que tiene la Liga. En la medida que nosotros logremos la disminución de los gastos, automáticamente disminuirá la necesidad de cobro por parte de la Liga y ahí nomás se empieza a ayudar a los clubes. Eso es algo básico que no se viene haciendo. Vos no podés gastar indiscriminadamente y querer ayudar a los clubes. Eso es imposible.

-¿Qué sería lo más urgente?

-Posterior a la elección de la Asamblea hay que llamar a una Asamblea para la aprobación de los balances. Y para la aprobación de los balances, me imagino que tendrá que hacer una auditoría porque nadie se va a animar a firmar.

-¿Se va a llamar para renovar el Estatuto?

-Sí, yo creo que hay que renovar el Estatuto. En el año 2008 hice un Estatuto totalmente nuevo, moderno, y se presentó el proyecto innovador de acuerdo a los reglamentos del Consejo Federal y la AFA, pero nunca se trató porque cuando las comisiones empezaron a leerlo vieron que eran muchas páginas para leer. Por supuesto, a mí me llevó ocho meses realizar ese trabajo integral que lo trabajé mucho con Ricardo Paredes en su momento. Creo que se puede reflotar porque es un proyecto muy bien estudiado y trabajado que no favorece a nadie. Todo ordenado, cosa que el presidente diga ‘estoy cumpliendo el reglamento’. La Liga son los clubes. Hay cuestiones que son básicas, no puedo comprender que algunos quieran hacer política en la Liga, somos 32 clubes y debemos trabajar para que los clubes se desarrollen lo mejor posible.

Asamblea en San Martín: el 24 de abril, el León tendrá nuevo titular

“Las elecciones en el Club San Martín serán el domingo 24 de abril, ya están publicados los edictos y habrá Asamblea. Hasta el 9 de abril hay plazo para la presentación de listas de candidatos para la participación en las elecciones”, le confió Mostaccio a Los Andes. “¿Cuál es mi candidato? Aún estamos en conversaciones porque la persona que me gustaría que se presentara no está convencida. Lo voy a esperar y no voy a decir quién es hasta que él mismo lo exprese públicamente”, agregó. Con respecto al grupo que integra el periodista “Tato” Aguilera, Mostaccio dijo: “Reyes me preguntó en qué situación está el club y le informé que en lo institucional y financiero está impecable. No tenemos ningún juicio ni ningún compromiso exigible en el corto plazo, hay saldo a favor en la Liga, el plantel al día y las disciplinas funcionan todas”, finalizó.