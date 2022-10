Gabriel Gómez y una cuenta pendiente con Independiente Rivadavia: ganar en el Legrotaglie

Se vive y se palpita esta previa del superclásico del fútbol mendocino, que no será uno más en esta oportunidad. Se palpita tanto en las redes como en los bares, principalmente en ese universo del Lobo y los Azules, que ha copado la parada futbolera mendocina. El cruce por cuartos de final del torneo Reducido por el segundo ascenso, entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, será el sábado en el estadio Víctor Legrotaglie, desde las 16.50, y transmitido por TyC Sports.

Partido único, donde un equipo mendocino pasará a semifinales.

El Lobo tiene ventaja deportiva debido a que terminó mejor ubicado en la tabla de posiciones en la serie regular. Y, donde un empate le permite seguir en carrera. La Lepra está obligada al triunfo para seguir.

Ambos llegan a estas instancias en óptimas condiciones; Independiente con un triunfazo frente Almagro de visitante, que también tenía ventaja deportiva.

Lo de Gimnasia fue más sufrido, con un empate frente a Morón, que le terminó dando el pasaporte a estas instancias.

Una postal del Independiente-Gimnasia que se jugó durante el verano en Uruguay.

En lo que va del año, se han enfrentado en tres ocasiones; la primera en un amistoso en Uruguay (ganó Gimnasia en los penales, tras un empate en 0), la segunda por la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentina, donde ganó Independiente 2 a 0. El tercero, el partido más reciente en el mes de julio, por la 21° fecha del torneo de Primera Nacional, en la cancha de Gimnasia, donde ganó el Lobo 2 a 0.

Este cuarto encuentro eliminatorio también será en el Víctor Legrotaglie, solo con público local. Por lo tanto, los hinchas Azules harán un banderazo, el viernes a las 17.30, en el Bautista Gargantini, con una práctica abierta dispuesta por el cuerpo técnico.

Calmo y con la amabilidad que lo caracteriza, el entrenador Gabriel Gómez, habló del clásico sin mucha euforia, aplomado y medido en sus palabras. “Es un partido muy importante, por todo lo que significa, porque es cuarto de final y porque es un clásico. Pero, hay que estar tranquilo, y también, jugarlo cuando comience, no antes”, dijo el Comandante.

En cuanto a las veces que se han enfrentado, Mensanas y Azules este año, donde se han repartido los dividendos, Gómez le dijo a Los Andes : “Jugamos dos clásicos en el año, uno lo ganamos nosotros muy bien y el otro Gimnasia. En ese partido, nos superó en algunos momentos, los primeros diez minutos y los últimos 5 del primer tiempo. Y, los últimos 10′ del segundo tiempo. Fue un partido muy disputado, en el que, nosotros, no pudimos levantar ese 1 a 0 que fue muy rápido. Es que cuando te hacen un gol muy rápido, es difícil de acomodarte. Principalmente, porque no veníamos en nuestro mejor momento. Pero todo se ve y se analiza. Todo trata de corregirse”.

La Lepra quiere ratificar lo hecho en cancha de Almagro: ganar y avanzar.

Por compromisos correspondientes a Primera Nacional, el DT solo ha jugado dos derby y no ganó ninguno: “Los dos clásicos que jugué fueron de visitantes y los hemos perdido”, dijo y agregó que, “No, no es una revancha, es un partido importante, el cual, es un clásico, y sabemos que hay que ganarlo o hacer todo lo posible para poder ganarlo”.

Desde su triunfo frente a Nueva Chicago, el equipo dirigido por el Comandante ha expuesto mayor solidez en el medio campo con la vuelta del Colo Martínez. Frente a Almagro no hizo variantes y sostuvo el mismo once inicial. Respecto a si realizará algún cambio para el clásico, sostuvo: “Estamos trabajando tranquilos y no va a variar mucho el equipo de lo que hicimos en el último partido. Solo estamos corrigiendo algunas cosas para el clásico”, explicó el DT.

Gimnasia es uno de los equipos más elogiados de la temporada. Al ser consultado sobre qué virtudes encuentra en su rival, Gómez no dudó: ”No hablo del equipo rival, prefiero hablar de nuestras virtudes y este equipo tiene un gran grupo humano. Es un grupo espectacular, lo demostró el último partido y durante todo el año. Más allá de las dificultades que hemos tenido, el equipo siempre se levantó. Eso es lo que me pone muy contento”, comentó el técnico.

Finalmente expresó que imaginaba que podría cruzarse con Gimnasia en alguna de las instancias del reducido: “Sí, de alguna manera sí, porque al clasificar los dos, estaba dentro de las posibilidades”, concluyó Gabriel Gómez.