Gabriel Gómez: “El hincha de Independiente se tiene que ilusionar”

Gabriel Alejandro Gómez es artífice directo del presente de Independiente Rivadavia. Su llegada le cambió la cara al equipo y el semblante a todos los hinchas. La Lepra recuperó la sonrisa y esa “mística” ganadora que lo caracterizó a lo largo de su historia, es líder de la Zona B y los hinchas se ilusionan con algo más que pelear el campeonato. Con la tranquilidad del deber cumplido, el Comandante se sentó en la sala de conferencias montada en pleno campo de juego y analizó la importantísima victoria frente a Santamarina de Tandil. “Estoy muy contento, logramos el objetivo de quedar primeros, que no es algo habitual”, comenzó diciendo. Y siguió con el examen del partido: “Creo que después de la expulsión del arquero se quebró un poquito, Pero fue algo que generamos nosotros porque sabíamos que Santamarina iba a salir jugando. El equipo se posicionó bien para presionar esa salida, les generamos dudas y vino el penal y la expulsión del arquero”.

Claro que el DT no se mostró del todo conforme con el primer tiempo de su equipo, que estuvo a punto de irse al descanso con un empate que parecía incómodo, hasta que apareció Imperiale para ponerle la cabeza a un centro perfecto de Paolo Impini. “En el primer tiempo manejamos bien la pelota, pero nos faltó un poco más de decisión y velocidad, que es lo que les pedí a los chicos en el entretiempo. No es fácil jugar con un hombre más, en el sentido de que a veces descansas porque el rival queda con uno menos. Eso fue algo que mejoramos en el segundo tiempo y después tuvimos muchas chances para liquidar el partido y lo tendríamos que haber resuelto antes por las situaciones que tuvimos a lo largo del segundo tiempo. Siempre estuvimos muy concentrados en defensa porque la ofensiva de Santamarina siempre nos inquietaba porque Michel, Depietri, Mariano González y después cuando entró Vila son jugadores de jerarquía. Creo que en el segundo tiempo no tuvimos sobresaltos y nos faltó aprovechar las situaciones favorables que tuvimos”.

Respecto de los cambios que realizó para el segundo tiempo, como el ingreso desde el inicio de Matías Quiroga (por Ferroni), explicó: “Habíamos visto en la semana que había algunas ventajas en los centros laterales y leímos que en el segundo tiempo íbamos a ganar el campo de juego y que tal vez llegaríamos por afuera. De esa manera llegó el segundo gol, el de Imperiale, y si le agregábamos una presencia más de área podíamos conseguir otro gol más rápido. Creo que Matías (Quiroga) tuvo algunas oportunidades mediante centros muy bien ejecutados y eso fue lo que buscamos. Berti y Maldonado nos dieron más velocidad en ataque e intentamos terminar el partido. Si bien había espacios, creo que lo hicieron bien y está muy bueno para que ellos sigan tomando confianza y sean importante para nosotros”.

Consultado por este medio sobre cómo hacer para no ilusionarse con este presente, Gómez no anduvo con vueltas: “Nos tenemos que ilusionar todos porque es lindo cuando uno se encuentra en una posición como la que está Independiente y hay que disfrutarlo. Pero como les digo siempre, mañana hay que hacer un análisis en frío, corregir los errores y seguir potenciando las virtudes del equipo. A partir del miércoles tenemos que pensar en Almagro, que es otra final. Todavía falta mucho, este es un campeonato muy parejo, hoy nos toca ir por la senda de los triunfos, pero también tenemos que estar preparados para los resultados negativos. Mientras tanto hay que disfrutarlo y hay que ilusionarse. No es un campeonato para relajarse porque en cualquier momento te pegan una cachetada, somos todos muy parejos. El hincha de Independiente se tiene que ilusionar porque es muy pasional e imagínate que cuando me tocó estar la vez anterior nos hacían despedidas y estábamos peleando el descenso. Me alegro mucho por el hincha de Independiente, que se ilusione, festeje y lo disfrute”.

Cuando le preguntaron sobre si encontró el esquema (3-4-1-2) ideal para el equipo, respondió: “El otro día (ante Defensores de Belgrano) funcionó desde la solidez defensiva porque contra San Telmo habíamos sufrido bastante en ese aspecto y no digo que vamos a seguir jugando con el mismo sistema, pero le está siendo cómodo a los jugadores e iremos viendo según el rival y los jugadores. Seguramente vamos a ir variando porque esto es largo y tenemos que tratar de manejar cada sistema porque jugamos contra muchos equipos que juegan diferente y hay que adaptarse a eso”.

A la hora de analizar a dos jugadores experimentados y claves en las estructura de Independiente como lo son “Nano” Imperiale y Diego Cardozo, expresó: “Daniel (Imperiale) es un chico al que le exijo mucho en el día a día, a tal punto que lo debo desgastar durante todo el año. Y tiene una virtud, que juega de volante pero llega como ‘9’ y eso es muy bueno porque es un factor sorpresa, no lo pueden tomar y no es casualidad que sus dos goles en el torneo llegan de la misma manera. Aparte, el gesto del cabezazo fue muy bueno. Con Diego (Cardozo) hablo mucho porque siempre digo que nos va a dar mucho más porque es un chico que tiene jerarquía y lo ha demostrado en muchas de sus jugadas, trabaja muy bien y está bien. Son dos jugadores que hoy están aportando mucho al equipo como todos los demás”.

Por último, un colega le realizó la consulta sobre cuáles son sus virtudes como DT, a lo que contestó: “No voy a hablar de mis virtudes porque no es mi estilo. Sólo puedo decir que estoy agradecido a los jugadores porque uno les baja un mensaje y ellos te responden. No soy fácil en el día a día, pero ellos lo entienden y saben que es lo mejor para todos. Estoy muy contento con este grupo de jugadores porque responden el tiempo que les toque jugar. De hecho, hay jugadores de jerarquía a los que no les está tocando jugar, pero entran cinco minutos y se matan. Cuando los más grandes dan el ejemplo, como Araujo y Quiroga que tienen una trayectoria importante y entran un ratito y los ves que hacen todo el esfuerzo y después la incidencia que tienen dentro del grupo para los más chicos, así se construyen los grandes equipos”.

El Comandante hace ilusionar a todo el pueblo azul.