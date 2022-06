Futsal: la Selección de Mendoza goleó a Tucumán y se consagró campeón Argentino por sexta vez consecutiva

Traigan vino que copas sobran. Mendoza es hexacampeón argentino de fútbol de salón, el más ganador de la historia (con 14 títulos) y también del presente. Dicen que lo más difícil es mantenerse, y este grupo comandado por Gustavo Gallardo lo hizo con creces. Y ante su gente, como en 1984, 2008 (San Rafael) y 2016, lo que le da un sabor aún más especial.

Con el quinteto estelar, la Borravino saltó al campo de juego con la consigna de abrir rápido el partido. Ante un Tucumán que no presionó alto y se cerró bien atrás, Mendoza hizo gala de su sistema 4-0 para hacer circular el balón hasta que asomaran los espacios. La más clara fue a los 2′: lateral largo de Koltes y por el fondo Nicolás Páez le dio de zurda y de primera, pero el balón pegó en la base del palo izquierdo. Apenas se cumplieron los 5′, Gallardo mandó al segundo cuarteto (los dos González, Fernández y Tutu Díaz).

Ante un rival que jugaba al error, la Borravino no generó demasiado. Y Fede Pérez salvó con la punta del pie derecho un derechazo cruzado de Alurralde que pedía red.

La Gata Fernández, la gran figura de Mendoza en la final, autor de dos goles. / Foto: Mariana Villa (Los Andes).

La mejor virtud de Mendoza fue la paciencia para tocar a pesar de la buena marca rival. Bastó que “Gata” Fernández frotara la lámpara para recibir, amagar a rematar con derecha, enganchar para la zurda y ponerla al lado del palo derecho. Go-la-zo y tranquilidad para las más de 8 mil almas que alentaron a la selección.

Mendoza se lució ante 8 mil personas en el Arena Aconcagua y festejó su 14° campeonato Argentino, el sexto consecutivo. Histórico. / Foto: Mariana Villa (Los Andes).

El tercer cuarteto ingresó de inmediato para despertar el “ooooolee, oooooleee” de la gente ante la posesión sostenida de la Borravino. Fede Pérez volvió a lucirse en un tiro libre y Ríos le tapó milagrosamente el segundo a Nico Díaz, tras un slalom gigante dentro de la bomba.

El público mendocino tuvo un compartamiento ejemplar y demostró los motivos por los cuales, la provincia se convirtió en la capital del fútsal argnetino. / FOTO: MARIANA VILLA (LOS ANDES).

Más allá de la ventaja, a Mendoza le costó dominar en el desarrollo y, como el viernes ante Río Grande, se cargó de faltas a 3 minutos y medio del cierre. Con sus pocas armas, Tucumán lo complicó y Pérez volvió a salvar ante un disparo bajo de Sotelo tras una salida imprecisa desde el fondo. El local siguió mal, lejos de su nivel. Para colmo, faltando casi 2′ para el descanso, Manolito hizo la sexta falta y Tucumán tuvo el empate en el pie derecho de Ferroni, pero el increíble Fede Pérez se vistió de héroe y lo desvió por encima del travesaño. Con el exiguo 1-0 se fueron al descanso.

La Selección de Mendoza se consagró campeón Argentino 2022. Es el sexto título consecutivo de la Borravino. / Foto: Mariana Villa (Los Andes).

La segunda etapa comenzó con el cuarteto inicial, a excepción de Nico Páez (entró Barrera), y la misma tónica de la primera mitad. Tenencia de Mendoza y mucha marca y orden táctico por el lado de la visita. El trámite ya no tuvo la intensidad del primero. Ante un rival que no inquietaba, Mendoza no encontraba el juego asociado, se mostró impreciso en los metros finales y dejó con vida a Tucumán. Por eso no extrañó que a falta de 5′ 45″ Agustín López se pusera el traje de “Superman” y tapó un doble cara a cara ante Ferroni. Pero bastó que se encendieran “Lucho” González y la “Gata” Fernández, quien le puso la frutilla del postre a una jugada espectacular para el 2-0 que hizo explotar el estadio porque se olía en el aire el “hexa”.

El carismático “Moto” Giordanino hizo el tercero con un rechazo desde su propia área (el arquero Morales había rematado casi desde la mitad) y desató la locura de la gente.

Mendoza es campeón nacional. Una vez más y van... seis coronas seguidas. La Borravino es de oro. Y los jugadores se funden en una ronda de felicidad interminable con el “palo, palo, palo, palo bonito palo eh... somos campeones otra vez”.

De Lucía y Pérez, dos de los arqueros de la Selección de Mendoza. La provincia es una fiesta. El FUTSAL, una vez más, en lo más alto del país. / FOTO: Mariana Villa ( Los Andes).

SÍNTESIS

SELECCIÓN DE MENDOZA (3)

Federico Pérez

Marcelo Mescolatti

Nicolás Páez

Diego Koltes

Martín Páez

DT: Gustavo Gallardo

SELECCIÓN DE TUCUMAN (0)

Rubén Ríos

José Soria

Samuel Sotelo

Matías Palacios

Rodrigo Sánchez

DT: Nicolás Serpa

Estadio: Aconcagua Arena.

Goles: en el primer tempo, 8′24″ G. Fernández (M). En el segundo: 15′23″ G. Fernández y 19′ J. Giodanio (M).

Ingresaron: En Mendoza: L. Díaz, L. González, M. González y G. Fernández, J. P. Giordanino, M. Civelli, N. Díaz, S. Barrera y A. López. En Tucumán: J. Carrillo, L. Alurralde, J. Martínez, F. Ferroni; A. Baltazar, M. Soria y S. Morales.

Árbitros: M. Misurelli y J. Castro.