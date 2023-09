Por la Muncipalidad de Las Heras, Mendoza continúa en los primeros planos del Futsal argentino. Es que el equipo femenino de “Ujemvi” venció (3-1) a JM Futsal de Comodoro Rivadavia y de esa manera se coronó como el primer campeón de la División de Honor Femenina. Impresionante.

No pudo ser mejor el inicio para el “local” que dirige Carlos López, que alentadas por una multitud en el Vicente Polimeni, golpearon en la primera llegada clara por intermedio de Julieta Persia. El partido dependía de cierta claridad por parte de las chicas lasherinas, quienes también mostraban signos de cansancio por el trabajado triunfo que consiguieron en las semifinales frente a Alianza GodoyCruz, con suplementario y penales como agregados.Entonces, debían ser precisas en los pases y no descuidarse frente al último campeón del Nacional Sur. Es que JM Futsal, que había dejado en el camino a Cementista, tenía muchas chances para empatarlo, aunque no lograba hacerse con el protagonismo que un candidato debe mostrar en toda definición.

Premiación de la División de Honor 2023. / Gentileza.

En el ST, el cansancio fue el común denominador.Ni uno ni el otro mostraba profundidad en sus ataques, pero casi como si se tratara de una planificación perfecta, JM ejerció una presión sobre la defensa local, recuperó la pelota y Araceli Curruhuinca empató el juego, con mucho tiempo por delante y un Ujemvi cargado de faltas. Y mediante un tiro castigo, restando 35′' Ujemvi tuvo la chance para ganarlo. Ejecutó Luciana Napolitano y Rocío Trautman se lució para evitar el 2-1.

Por ello, la final fue al suplementario, donde la Muni de Las Heras encontró la diferencia para volver al frente del marcador mediante la “Flaca” González y, segundos más tarde, Napolitano desató la locura con el 3-1.

Así, el oro quedó para Mendoza, que este año también festejó a nivel país con la SelecciónC-20 y el Jockey en la rama masculina, con la DDH y el Mundial de Clubes. Impresionante.

