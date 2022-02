Fútbol: Rocío Montenegro y Verónica Cabrera palpitan el histórico choque entre River y el Tomba por la Copa Federal

El fútbol femenino nacional se prepara para la primera Copa Federal 2022, que será del próximo viernes 3 al 12 de febrero. El mismo reúne a los ocho mejores equipos de la AFA y a los ocho del Interior del País, en la instancia final del certamen. Y entre ellos estará el representante mendocino Godoy Cruz Antonio Tomba, campeón del Regional Cuyo y del torneo de Liga Mendocina “Silvana Villalobos”.

Los cruces serán por eliminación directa. Y las Tombinas tendrán enfrente nada más ni nada menos que a River Plate, equipo que fue semifinalista del torneo oficial de la Primera división y perdió contra el flamante campeón Boca Juniors, por 3-0.

Las Millonarias, con Rocío Montenegro, serán las rivales del Tomba en la Copa Federal.

Justamente, en el elenco millonario, una mendocina formará parte del equipo, Rocío Montenegro, quien juega en la Banda desde hace un año y tres meses y siente a este partido como algo más elevado que jugar una semi con Boca.

“Es uno especial por qué es un equipo mendocino y eso me pone muy feliz. Si fueran Las Pumas el equipo que estarían participando, también lo estaría”, confió la mediocampista.

Y agregó: “Godoy Cruz tiene un buen equipo y me da impresión de que va a dejar una buena imagen en esta Copa”.

Rocío Montenegro, ex Las Pumas que desde hace más de un año forma parte del plantel de River Plate.

-¿Enfrentar a un equipo mendocino te trae nostalgia?

-No, ninguna nostalgia. El fútbol femenino está creciendo y me da felicidad saber que va a participar un equipo de mi provincia en el Federal. Va a ser un lindo torneo más allá de que haya mucha diferencia entre el fútbol del Interior y el de Buenos Aires. Creo que es una gran oportunidad y una linda experiencia para ellas.

-¿Qué expectativas tenés de este partido?

-Va a ser un partido duro. Nosotras ya estamos preparándonos para este duelo y este objetivo, que es ganar la Copa Federal.

-¿Extrañás a Las Pumas?

-No. Pero porque siempre tengo ese algo dentro mío proveniente de Las Pumas que influye. Es mi esencia, es de dónde vengo.

Si bien aún no se confirmaron los partidos que serán televisados, hay mucha expectativa en este duelo que comenzará a las 17en el River Camp. La otra sede es el Predio Julio Humberto Grondona, AFA Ezeiza.

Por eso Godoy Cruz parte este martes desde las 17.30 desde el Feliciano Gambarte con rumbo a Buenos Aires. Y “Verogol” buscará imponer su impronta en el duelo contra las Millo.

Godoy Cruz A logró su cuarto título de la Liga Mendocina de fútbol femenino luego de una goleada en el estadio mundialista frente a AMUF en la final, los goles fueron marcados por Aldana González (x2), Verónica Cabrera (x2), Delfina Rodríguez y Luna Romero. Foto: Orlando Pelichotti

“Vamos tranquilas porque sabemos sobre el rival y el potencial que tiene. Hemos trabajado para poder plantear un buen partido y buscar ganarlo”, afirmó Verónica Cabrera, la goleadora de la Liga Mendocina por dos años consecutivos.

Si bien este torneo coincidió con el largo receso del fútbol femenino mendocino, las futbolistas del Expreso llegan entusiasmadas pese al corto tiempo de preparación y -a diferencia del equipo rival- con la exigencia que significa no ser profesional del fútbol y deber mantenerse en el alto rendimiento.

“Fue justo en vacaciones, pero este torneo lo esperamos hace mucho tiempo y no nos importó si estábamos de vacaciones o no. La verdad que muchas de nosotras trabajamos duro para alcanzar oportunidades como estas. Hacemos el doble de sacrificio pero estamos bien y llegamos en condiciones, gracias a Dios”, sostuvo la delantera de Godoy Cruz, único equipo que se encuentra jugando la Liga Profesional en el masculino y aún no planifica la profesionalización de su plantel femenino.

Sin embargo, ellas piensan en su club, los colores y su barrio: “Estar representando a la Provincia como también a Cuyo es un orgullo y paso importante. Queremos llevar a Godoy Cruz a lo más alto posible. Es el momento de mostrar la calidad de jugadoras que hay en Mendoza, de que tenemos muy buenos equipos. Y este es un paso enorme porque se van abrir más las puertas aún”, concluyó Cabrera.

Este viernes, Godoy Cruz enfrenta a River en un histórico torneo. De vencer, las Tombinas pasarán a los cuartos de final a disputarse el sábado 4. En esta instancia se medirá con el vencedor de San Lorenzo vs Atlético Tucumán.

La final será en estadio a designar. Y el ganador se enfrentará luego con el campeón de la Primera División A en una Supercopa Argentina.

#DesarrolloAFA Se dieron a conocer los días y horarios de la 1ª edición de la Copa Federal Femenina.



Este jueves comienza la acción del torneo más federal del fútbol femenino 🇦🇷 ⚽



📝 https://t.co/wSrv15jyQN pic.twitter.com/nsXCo3Mqi5 — AFA (@afa) February 1, 2022

A continuación, los cruces:

Jueves 3 de febrero

A las 9, El Porvenir – Luna Park (Bariloche) en el predio de AFA

A las 17, Rosario Central – Central Córdoba (Santiago Del Estero) en River Camp

A las 9, Gimnasia (LP) – Santa María de Oro (Concordia) en Predio de AFA

A las 17, UAI Urquiza – Aldosivi (Mar del Plata) en River Camp

Viernes 4 de febrero

A las 9, Boca Juniors – Malvinas (La Plata) en el predio de AFA

A las 9, Independiente – Atlético Oberá (Misiones) en el Predio de AFA

A las 17, River Plate – Godoy Cruz (Mendoza) en el River Camp

A las 17, San Lorenzo – Atlético de Tucumán en el River Camp

Sábado 6

Serán los Cuartos de final. Godoy Cruz, de vencer deberá disputar esta instancia con el vencedor de San Lorenzo vs Atlético Tucumán.

El jueves 10

Serán las semifinales en ambos estadios designados.

Y el sábado 12.

La final en Estadio a designar