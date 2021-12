Futbol: Luciano Sánchez y Enzo Pérez, los destacados por el periodismo local

Se va el 2021, el cual fue un año con muy buenos números si se quiere para el fútbol mendocino, donde sus protagonistas tuvieron momentos y puntos muy altos, como lo fue el ascenso de Deportivo Maipú a Primera Nacional después de 29 años o la seguidilla de triunfos de Godoy Cruz tras la llegada del Traductor.

También la temporada del Lobo, que terminó peleando por entrar al Reducido por el segundo ascenso. Sin embargo, por encima de todo, la ilusión mendocina estuvo graficada en Independiente Rivadavia, volvió a repetir una campaña excepcional de la mano del Comandante Gómez y que llegó hasta el Reducido, tras un magistral cierre de la segunda rueda del torneo. Ahí donde apareció la fibra de sus mejores jugadores.

Hace algunos días, el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza volvió a entregar uno de los premios emblemáticos: el Huarpe. Premio con el que se distingue desde hace muchos años a los mejores deportistas de nuestra provincia y, después de 14 que no se realizaba, volvió a organizarse la Gran Fiesta del Deporte, donde el fútbol terminó siendo la gran vedette entre las disciplinas por su popularidad.

Por lo tanto, después de mucho tiempo, el periodismo especializado volvió a elegir sus figuras en el fútbol, donde los más destacados fueron el polifuncional Luciano “Cheche” Sánchez, como representante del local y de la Primera Nacional; mientras que, a nivel Liga Profesional, la pulseada estuvo entre el múlticampeón Enzo Pérez y Valentín “Tati” Castellanos, goleador de la Major League Soccer de Estados Unidos, vistiendo los colores del New York City.

El maipucino estuvo en la opinión de la mayoría de los periodistas; figura indiscutible de River Plate y jugador fundamental en el campeón de la Liga Profesional. Castellanos con un exitoso presente y que ha hecho historia en el futbol de Estados Unidos, ahora pretendido por clubes de Europa.

También sonaron fuerte los nombres de Fabrizio Angileri (River Plate), Gonzalo Abrego, Ezequiel Bullaude (ambos de Godoy Cruz), Juan Ignacio Méndez (Talleres de Córdoba) y Franco Di Santo (San Lorenzo).

Pero hay un fútbol que vemos todos los domingos en el Parque o en calle Vergara: el de la Primera Nacional. Ahí donde hubo un jugador indiscutido: Luciano Sánchez.

El Cheche fue el gran elegido por la mayoría, aunque tuvo que pelear la pulseada con su compañero de equipo, el arquero Cristian Aracena y el delantero de Gimnasia, Joan Juncos.

El defensor fue uno de los jugadores más regulares. Brillando en el último tramo en los Azules. Además afianzó su condición de ídolo de la popular de Independiente.

Todos destacaron su versatilidad.

“Creo que Cheche Sánchez como polifuncional hizo la diferencia. Pero también destaco a Aracena, que se ha mantenido en el tiempo como figura”, dijo Emilio Medina, de Cadena 3.

Sánchez siempre fue una verdadera solución para el entrenador nacido en Villa Ramallo.

Es un jugador que no sólo se destacó por su juego, aportando además tres goles en la pasada temporada, sino por su entrega y lo que genera en sus compañeros. Sin dudas, fue el más ovacionado a lo largo de la temporada que pasó por Los Caudillos.

Un año de buenos resultados. En el haber figuran el ascenso de Maipú y un Reducido que ilusionó con Independiente Rivadavia. De postre, dos figuras que asumieron el protagonismo: Luciano Sánchez y Enzo Perez.

Asi lo vieron algunos colegas

" Me parece que Luciano Sánchez es un polifuncional que hizo diferencia entr e todos, pero lo de Aracena me parece sobresaliente y lo pondero por la continuidad en años. Ha tenido un nivel parejísimo durante años, el otro es más joven (Sánchez ) y ha ido creciendo, Aracena ha sostenido el nivel. Cuesta mucho llegar el N°1, pero mucho más difícil es sostenerse y creo que Aracena demostró las dos cosas: llegar a ser un gran arquero de la categoría. Por eso no sé sino pongo a Pity Aracena por encima de Luciano Sánchez.

A nivel nacional hay varios, obviamente lo de Enzo Pérez sobresale,aunque a mí me ha gustado mucho Di Santo y lo de Angeleri. Para mí están en el podio los tres jugadores. Podría decir que lo de Pérez fue cantado, lo de Angeleri lo más nuevo y lo de Di Santo vino a demostrar lo que había hecho en Europa, como lo hizo Enzo Pérez en su momento”.

Emilio Medina - Radio Cadena 3

“No hay dudas que Enzo Pérez fue el jugador del año, no sólo por lo que significa para River y su trascendencia y con aquello cuando se vistió de arquero. Fue histórico, insólito, lo cual dio la vuelta al mundo y para mi es jugador mendocino del año”

Déborah Puebla, de Diario Newsonline

“Si tengo que poner un jugador de Godoy Cruz me quedo con Gonzalo Abrego que fue la aparición más sorpresiva del Tomba y el que más rapido se adaptó y ganó en titularidad. En Primera Nacional , por la campaña y por lo que significa para el Club, es el Cheche Sánchez, pero también es para destacar lo del chico Luciano Ortega, del Deportivo Maipú. Como también lo de Meritello y Andrada en Gimnasia y Esgrima o lo de Javier Peñaloza en Huracán Las Heras, que fue una gran aparición y ahora lo prestaron a Gutiérrez. Esos son mis destacados mendocinos”.

Matías Pascualetti, Radio Nihuil

“El “Cheche” es de esos jugadores que todo técnico quiere tener, por su versatilidad en el campo de juego. Pero también quiero destacar, y creo que fue un error pasarla por alto en la categoría femenina de fútbol de once, a Verónica Cabrera de Godoy Cruz. Por segundo año consecutivo fue la máxima goleadora del torneo de Liga (esta temporada llegó a 23) y la calidad de juego que tiene es brillante. Y a nivel profesional, Enzo Pérez, qué más decir. Su entrega, incondicionalidad, amor y sus esfuerzos por River lo hace un jugador como los de antes. Él es por lo que construyó dentro del campo de juego, no por las luces de los reflectores ni por gestiones de representantes”.

Analía Cuccia, diario Los Andes

“Para mí el mejor de los jugadores mendocinos en el Nacional fue Cheche Sánchez, sin ninguna duda, por todo lo que ha significado para el equipo como jugador polifuncional y para el club. Y a nivel Liga Profesional, Enzo Pérez es indiscutible, por su gran campaña con Ríver Plate”.

Omar Romero, Diario Uno

“El mejor mendocino para mí ha sido en Primera Nacional, sin dudas, Luciano Sánchez. Un lateral que dio mucha soluciones y debe ser también de los jugadores menos amonestados a lo largo del torneo. Rébola también anduvo muy bien y el Colo Martínez y con el Independiente armó el 11 ideal. A nivel Liga Profesional, es más complicado porque varios hicieron un excelente torneo”

Natalia Espinosa, de La Mano de Dios Producciones. FM La Lupa 106.9

“Para mí el mejor fue Cheche Sánchez, porque logró representar en su persona el estilo de juego histórico del club. Se transformó en un referente de la institución, además de la versatilidad que muestra en el juego pudiéndose adaptar a los dos laterales o al mediocampo. Y Luciano Ortega porque apareció como un rayo disruptivo con sólo 18 años: desequilibrante, buena pegada y margen de crecimiento. Si está bien asesorado puede andar muy bien.

A nivel Liga Profesional, Enzo Pérez y Bullaude. Los argumentos son más o menos lo mismo. Enzo Pérez sería el Cheche y Bullaude, Ortega, sólo que en otro nivel de juego”

Emanuel Vergara- Canal 9.

“En cuanto al Federal A, destaco a Adolfo Tallura, por la vigencia por su idolatría. En Primera Nacional sin dudas que el mejor fue Cheche Sánchez, por su regularidad y su entrega.

Fue el más regular de todos los mendocinos, creo que Independiente lo fue. Sánchez siempre juega para un 6 un 7 o un 8, quizás no sea un jugador de 10,excepto algunos partido, pero nunca jugo para un 4.

En primera División destaco a Freytes de Godoy Cruz, un chico con una gran proyección a futuro, que se hizo presente en la mitad de la cancha del Tomba.

Pero es imposible no elegirlo a Enzo Pérez que este año las hizo todas, además de ser campeón con River, el recordado partido de arquero. Se ha transformado en un símbolo de River.

También Sebastián Torrico, en la misma línea de Tallura, porque parece que no está y lo necesitó San Lorenzo y allí apareció él demostrando su vigencia con todo su profesionalismo”

Fernando Vega, de Radio Jornada