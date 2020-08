Fútbol Italiano: ¿Cristiano Ronaldo deja la Juventus?

El rumor empieza a circular con fuerza en Europa y ha llegado a Turín. ¿Cristiano Ronaldo deja la Juventus para reforzar al París Saint Germain? La revista France Football ha publicado un artículo en el que indica que el delantero portugués no tendría problemas en cambiar de aire.

Ronaldo viene de ser campeón de Italia con la Juve y tendrá por delante otro gran objetivo, como la Champions League. Sin embargo, su salida de Italia podría darse para la próxima temporada.

Según informa el periodista francés Thierry Marchand, Cristiano “se imagina en otra parte” porque “no es feliz en Turin”. Si bien no hay datos concretos sobre el futuro del portugués de 35 años, afirman que desde el entorno del futbolista ven posible la salida de Ronaldo.

“En el entorno muy cercano al jugador, recientemente se calculó como muy probables las posibilidades de salida de CR7 antes del confinamiento. Turín no es Madrid. Turín no es la Premier League. Turín está escondido detrás de las montañas. El club puede ser grande, pero el equipo no está a la altura. CR7 no es infeliz allí. Él tampoco es feliz allí...”, afirma el artículo.

Uno de los motivos que podrían vincularse a esta noticia tienen que ver con la mala relación entre Cristiano y el DT de la Juventus, Maurizio Sarri. Habrá que esperar lo que depare la pandemia del Covid-19 y el mercado. Pero lo cierto es que el rumor está instalado. ¿Veremos a un PSG plagado de estrellas con Neymar, Mbappé y CR7?