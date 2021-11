Fútbol femenino: la última fecha con una final anunciada

Pese al receso por la doble fecha FIFA en que Argentina clasificó finalmente al Mundial de Catar 2021, el torneo del fútbol femenino “Silvana Villalobos” se puso al corriente. Godoy Cruz A disputó sus tres partidos pendientes y volvieron a conquistar la cima de la zona B, tras vencer a Independiente B (fecha 11) por 5 a 0, Atlético Argentino (fecha 12) por 4-1 y a Amuf (fecha 13) por 5 a 2.

El próximo domingo las Bodegueras se enfrentaran a Las Pumas en cancha de Guaymallén para cerrar un semestre histórico donde las tombinas van invictas en el torneo doméstico y ya están clasificadas para la fase final de la Copa Federal.

Las Tombinas volvieron a la cima, tras cumplir con sus fechas postergadas. Este domingo, juega una final anunciada contra Las Pumas en cancha de Guaymallén. /Prensa Godoy Cruz

Se espera en esta última fecha, una final anunciada.

Última fecha

Zona A: el sábado a las 15, Deportivo Maipú vs Independiente A (en Maipú); lunes a las 16, Gimnasia vs Estudiantes (Aeropuerto); a las 17, Luján vs Godoy Cruz B, en el Bajo; y a las 22, Universitario vs Palmira (cancha de Amuf).

Zona B: viernes a las 22, Amuf vs Talleres (cancha de Amuf); sábado a las 9, Atl. Argentino vs Banfield (en San José); domingo a las 10, Independiente B vs Fadep (Ciudad Deportiva) y a las 17, Las Pumas vs Godoy Cruz A (Deportivo Guaymallén).

Clasificados

Estarían clasificando a la Copa de Oro, zona A, Independiente A (39), Gimnasia (26), Palmira (22) y el cuarto estaría entre Universitario (18) y Estudiantes (16).

En la zona B: Godoy Cruz (37), Las Pumas (34), Amuf (25) y el cuarto se define entre Independiente B y Andes Talleres, ambos con 15.

Y para la Copa de Plata (del 5to. al 8vo lugar): zona A, Universitario o Estudiantes, Maipú (13), Godoy Cruz B (9) y Luján (4). En la zona B, Independiente B o Talleres, Banfield (10), Fadep (10) y Argentino (4).

En las inferiores, la fecha 7 se juega el domingo en el predio de Coquimbito

Sub 17

El clásico Gimnasia vs Independiente, a las 9

Godoy Cruz vs Maipú, a las 10.30

Huracán vs Las Pumas, a las 12.

Sub 15

Las Pumas vs Gimnasia, a las 9

Maipú vs Estudiantes a las 10.30.

Godoy Cruz vs Amuf, a las 12.

Sub 12

Independiente vs Gimnasia, a las 10.30.

Las Pumas vs Maipú, 11.30.

Estudiantes vs Godoy Cruz, 12.30.