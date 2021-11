Fútbol femenino: clasificados definidos en la mayor, sub 15 y sub 17

Completada la fase clasificatoria del torneo de fútbol femenino “Silvana Villalobos”, tras disputarse la fecha 14, quedaron definidos los cruces de los cuartos de final de las Copa de Oro y Plata, cuya final sería (aún queda por confirmar) nuevamente en el estadio Malvinas Argentinas y televisado por DeporTV.

Los clasificados son:

Copa de Oro (del 1ro. al 4to. lugar):

En zona A, Independiente A (42), Gimnasia (29), Palmira (22) y Universitario (21)

En la zona B: Godoy Cruz (40), Las Pumas (34), Amuf (28) y el cuarto se define entre Independiente B (18).

Copa de Plata (del 5to. al 8vo)

En la zona A, Estudiantes (16), Maipú (13), Godoy Cruz B (10) y Luján (5).

En la zona B, Andes Talleres (15), Banfield (10), Fadep (10) y Argentino (7).

Los cruces de cuartos de final, según el reglamento de la LMF, serán definidos en un sorteo y los encuentros serán a un solo partido. Si al finalizar el tiempo reglamentario hay empate la definición se resolverá mediante los tiros de penales. Los vencedores serán los semifinal.

Los resultados de la última fecha

Zona A

Deportivo Maipú 2- Independiente A 5

Gimnasia 2 Estudiantes (Aeropuerto) 1

Luján 0 Godoy Cruz B 0, en el Bajo

Universitario 2 Palmira (cancha de Amuf 1

Zona B

Las Pumas 2- Godoy Cruz A 3

Amuf 4- Andes Talleres 1

Argentino 1- Banfield 0

Independiente B 5- Fadep 0

Torneo de Inferiores

En las categorías inferiores también hay clasificados para las instancias de semifinales en Sub 15 y sub 17. Mientras que la sub 12, aún le resta 3 fechas para definir a los semifinalistas.

Este fin de semana, la sub 12 juega la fecha 8 así: Godoy Cruz- Las Pumas, Gimnasia- Estudiantes y Maipú- Independiente.

Clasificados

Sub 15: Estudiantes (16), Godoy Cruz (14), Amuf (10) e Independiente (7). Y se enfrentan: Estudiantes vs Independiente y Godoy Cruz vs Amuf.

Sub 17: Godoy Cruz (16), Huracán LH (15), Las Pumas (10) y Gimnasia (9). Y se enfrentan así: Godoy Cruz vs Gimnasia y Huracán LH vs Las Pumas.

En ambos casos, desde la Liga Mendocina, deberán definir el escenario de juego.

Resultados de la última fecha

Sub 17

El clásico Gimnasia 3-1 Independiente

Godoy Cruz 2-0 Maipú

Huracán 4-1 Las Pumas

Sub 15

Las Pumas 2-2 Gimnasia

Maipú 0-3 Estudiantes

Godoy Cruz 3-0 Amuf

Sub 12

Independiente 1-2 Gimnasia

Las Pumas 3-1 Maipú

Estudiantes 1-2 Godoy Cruz

Juegan la semifinal este fin de semana.