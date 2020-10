Fútbol 5: la agrupación Canchas Unidas dará una conferencia de prensa por la apertura “clandestina”

Hoy es el día. La agrupación Canchas Unidas anunció que hoy se reabrirán “a la fuerza” las canchas de fútbol 5 y por eso darán una conferencia de prensa que está anunciada para las 13.

A pesar de que ni el Estado provincial ni el Nacional habilitaron dicha práctica, en el marco de la pandemia de coronavirus, los propietarios de más de 100 complejos decidieron poner en marcha sus actividades en forma de protesta por la falta de respuestas.

Las canchas están cerradas desde mediados de marzo, algo que para los dueños es una situación “insostenible” y por eso afirmaron que “el 90% de las canchitas estarán abiertas” en las próximas horas.

“La situación no da para más, el 90% de las canchas de fútbol 5 de la provincia estarán habilitadas este jueves 15 de octubre, fecha límite que pusimos desde Canchas Unidas porque ya no podemos esperar más. Tenemos un protocolo aprobado. No queremos confrontar con el Gobierno y hay temor de lo que pueda pasar con la Policía en tal caso, pero tienen que entender que necesitamos trabajar”, confió Mauricio Converti, vocero de Canchas Unidas.

Por otra parte, el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, aclaró a Los Andes: “Todavía no tenemos el visto bueno de Nación, que es quien debe habilitar porque se trata de una actividad que rompe con el distanciamiento. No es un capricho nuestro. Me he reunido mil veces con los propietarios de canchas y los entiendo, su situación es terrible, por eso elevamos un pedido de excepción al Gobierno nacional aunque todo sigue como hasta ahora. Veremos”.

Habrá que esperar hasta las 13 para saber que pasará tras la conferencia de prensa.