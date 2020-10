Fútbol 5: dueños de canchas anunciaron la reapertura sin autorización y el Gobierno respondió

La agrupación Canchas Unidas, que nuclea a cientos de complejos de canchas de fútbol 5 y 7 de Mendoza, emitieron este jueves un duro comunicado en el que acusan una situación económica “deplorable y calamitosa” y hasta pusieron fecha de reapertura, los apoye el Gobierno o no: 15 de octubre.

Además, la agrupación aseguró que “se juega al fútbol igualmente en espacios públicos” a pesar de las prohibiciones y que llevan “más de seis meses" de inactividad “sin ganar un peso”, por lo que decidió abrir los negocios futboleros dentro de una semana.

Ante la novedad, el subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta, dialogó con Los Andes y aseguró que, si bien se estudia una habilitación, todavía no existe una definición.

“El problema del fútbol 5 es nacional, no solo provincial. Es complejo y no es un capricho nuestro. El tema es que en este caso se rompe el distanciamiento, puntualmente el problema es ese. Entiendo a los dueños de canchas, me junté con ellos mil veces, la problemática es terrible, aunque yo no puedo prometer fechas porque sería irresponsable”, confió el funcionario.

Los dueños de canchas de fútbol 5 esperan la habilitación para poder empezar a trabajar con protocolos sanitarios. / José Gutiérrez Jose Gutierrez | Los Andes

En consecuencia, el Gobierno de Mendoza evalúa una habilitación con medidas específicas dentro de los protocolos sanitarios vigentes para evitar un posible conflicto que, en tal caso, incluiría a las fuerzas policiales.

¿Se viene el Metegol Humano?

Una de las chances que se manejan es la habilitación para la práctica del “Metegol humano”, una suerte de partido con demarcación de cancha en diferentes cuadrantes. Dentro de los mismos se ubican los jugadores sin posibilidad de salirse de ahí, lo que garantiza distanciamiento.

La decisión del Ejecutivo no tardaría en llegar, así sea para la habilitación o para una ratificación de la prohibición vigente. “Esto se tiene que resolver, lo estamos viendo”, agregó Chiapetta.