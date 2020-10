Fútbol 5: dueños de canchas abrirán mañana sin permiso y crece la preocupación del Gobierno

Son horas clave. Y la preocupación crece. Propietarios de canchas de fútbol 5 de la provincia de Mendoza ratificaron su intención de reabrir los complejos deportivos este jueves 15 de octubre a pesar de que ni el Estado provincial ni el Nacional habilitaron dicha práctica, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Las canchas están cerradas desde mediados de marzo. A siete meses, los dueños de estos recintos futboleros donde habitualmente se reunían cientos de grupos amateur a jugar un “picado" aseguraron que la situación es “insostenible” y que “el 90% de las canchitas estarán abiertas” en las próximas horas.

“La situación no da para más, el 90% de las canchas de fútbol 5 de la provincia estarán habilitadas este jueves 15 de octubre, fecha límite que pusimos desde Canchas Unidas porque ya no podemos esperar más. Tenemos un protocolo aprobado. No queremos confrontar con el Gobierno y hay temor de lo que pueda pasar con la Policía en tal caso, pero tienen que entender que necesitamos trabajar”, confió este miércoles Mauricio Converti, vocero de Canchas Unidas, a radio Estación Zafiro.

La agrupación Canchas Unidas ratificó su postura de abrir el 15 de octubre. Jose Gutierrez | Los Andes

La agrupación en cuestión está compuesta por 120 complejos que, en su gran mayoría, están dispuestos a proceder a la reapertura de los negocios, más allá de que el permiso formal brille por su ausencia.

Claramente, es delicado el contrapunto ya que el Estado provincial podría intervenir con fuerzas policiales en caso de que se detecte actividad futbolera en estos espacios privados.

Al respecto, el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, aclaró a Los Andes: “Todavía no tenemos el visto bueno de Nación, que es quien debe habilitar porque se trata de una actividad que rompe con el distanciamiento. No es un capricho nuestro. Me he reunido mil veces con los propietarios de canchas y los entiendo, su situación es terrible, por eso elevamos un pedido de excepción al Gobierno nacional aunque todo sigue como hasta ahora. Veremos”.

Cabe destacar que las actividades deportivas permitidas hasta el momento son las que se desarrollen al aire libre, en clubes, que no supongan competencia y hasta 10 personas por turno, bajo estrictos protocolos sanitarios.

Así las cosas, los predios de fútbol amateur se exponen a multas económicas en caso de que se detecte actividad no permitida. De todos modos, Canchas Unidas se mantiene firme y remarcó que durante la tarde del jueves 15 se dará la reapertura.

En tanto, se supo que hasta existen precios nuevos por un turno de una hora para un partido de 10 jugadores. Serían $1500, precio promocional, y se estima que a fin de año ese valor trepe a $2000.

A pesar del desencuentro y el riesgo que significa lo que podría ocurrir el jueves, el Gobierno provincial espera tener noticias en breve, es decir, antes de que todo se complique aun más.