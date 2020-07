Furia en Italia por Ferrari

Ferrari no tuvo el mejor arranque de temporada y el fin de semana pasado, en Austria, fue para el olvido. En la primera vuelta de carrera se tocaron Charles Leclerc y Sebastian Vettel y ambos debieron abandonar.

La prensa italiana está furiosa con el equipo de Maranello y estos fueron algunos titulares de los medios.

Títulos de los diarios italianos

La Repubblica:

"Desastre de Ferrari: contacto entre Leclerc-Vettel y ambos fuera. Los fans en las redes sociales dicen que es para cavar un agujero y esconderse dentro"

La Gazzetta dello Sport:

"Hamilton, de diez. Leclerc y Ferrari, de cuatro. Desastre de Ferrari.

"El SF1000 no tiene futuro. La 'Ley de Murphy' pronto se llamará 'Ley de Ferrari'. Si existe la posibilidad de que algo vaya a salir mal, ciertamente así será".

Il Giornale:

"Del príncipe al atacante suicida. Leclerc se lleva por delante a dos Ferrari demasiado feos. El desastre es el rojo Ferrari, pero la imagen es aún más grave que la explosión entre Leclerc y Vettel en la tercera curva del Gran Premio de Estiria. La tontería del predestinado, que pasó de héroe a burro en una semana, son sólo la punta de un iceberg que rápidamente llega al fondo. Esta vez su deseo de destacarse le ha engañado".

"El predestinado, disfrazado de terrorista suicida, lo arruinó todo. A veces olvidamos que sólo tiene 22 años y 43 Grandes Premios de experiencia".

"El choque en la familia no debe ocultar el verdadero problema de Ferrari, que ciertamente no son los pilotos. El verdadero problema es un coche que no es capaz de clasificar mejor que décimo".

La Stampa:

"Increíble desastre de los rojos. El monegasco tiene la culpa, pero la sustancia no cambia: en Maranello está oscuro, se necesita un cambio rápidamente. Que dos Ferrari terminen su carrera después de un kilómetro es grave, que lo hagan por un accidente entre ellos es imposible de ver por orgullo y prestigio".

"En Maranello, la política interna ahora consiste en reducción de daños: significa evitar errores, obtener tantos puntos como sea posible y esperar tiempos mejores. Se necesita un cambio para evitar la peor temporada del siglo".

Corriere dello Sport:

"Suicidio de Ferrari. Usamos exclamaciones para celebrar a un niño con talento, gracia e inteligencia. Por lo tanto, verlo saltar al comienzo de una carrera que debía dar kilómetros y puntos, controles técnicos y consuelos, implica descubrir la parte misteriosa y preocupante del campeón que es, algo que tiene que ver con la impaciencia destructiva cuando se frustra la ambición, con un toque de presunción ciega. Estos son términos que a menudo hundieron a Vettel en sus responsabilidades".

Tuttosport:

“Ferrari, así no. ¡Qué locura Leclerc! Hemos estado esperando mucho para esta temporada y Ferrari ya ha perdido. No hay cochel, ni filosofía, ni pilotos: Vettel está completamente confundido por la situación con el contrato y Leclerc parece que sigue jugando a las carreras virtuales. Esto es oscuridad”.