Fundación Amigos viajó en busca del gran sueño

Fundación Amigos, una institución con apenas ocho años de vida, comenzó a desandar anoche el camino de los sueños que podría depositarlo nada menos que en la tercera categoría del fútbol argentino. Anoche, una delegación de aproximadamente 40 personas (entre jugadores, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores) emprendió viaje vía terrestre rumbo a la localidad pampeana de General Pico, donde mañana a las 17:10 enfrentará a Independiente de Chivilcoy en una de las cuatro finales por el ascenso al Federal A.

Luego de cenar en el Arena Maipú, los 22 futbolistas que se subieron al ómnibus a las once de la noche fueron los siguientes. Arqueros: Emmanuel Cirrincione y Ezequiel Alvea. Defensores: Lucio Pérez, Lautaro Talamoni, Zemar García, Javier Murcia, Federico Pérez, Julián Moyano y Santiago López. Mediocampistas: Franco Arrué, Federico Bruno, Sergio Sánchez, Alan Gómez, Diego Méndez, Juan Pablo Montaña, Lucas Marciante, Pablo Dellarole y Nicolás Aguirre. Delanteros: Juan Manuel Romero, Diego Sevillano, Osvaldo Miranda y Juan Moyano.

Además, viajaron los siguientes integrantes del cuerpo técnico: Matías Minich (Director Técnico), Ariel Agüero y Daniel Muñoz (Asistentes técnicos), Nicolás Luquez, y David Arena (Preparadores físicos) Sebastián Pozobón (Videoanálisis), Martín Riveros (Entrenador de arqueros) y Sergio Cortez (Captación de talentos).

También viajaron junto a la delegación los integrantes de la secretaría técnica de fútbol, Emanuel Torrico y Heber Reynoso, el jefe de prensa Gabriel Leal y el encargado de seguridad y logística, Carlos “Araña” Paludi.

La comitiva recorrerá 680 kilómetros hasta General Pico y, alrededor de las 8 de la mañana, se hospedará en un hotel que se encuentra muy cercano (a cinco cuadras) a la cancha del Club Ferro Carril Oste, donde mañana por la tarde se disputará la final.

Está previsto que, en el transcurso de la mañana, el plantel realice un entrenamiento liviano en el predio de Ferro, que también está ubicado cerca del búnker elegido por Fundación.

El once para la final. “La idea es jugar prácticamente con la misma base del equipo que le ganó a San Martín”, confió ayer Matías Minich. El DT posee una duda en el fondo, ya que el marcador central Santiago López salió lesionado durante la final de la Región Cuyo en el Este y, de no llegar en óptimas condiciones, sería sustituido por el ex Independiente Rivadavia Lautaro Talamoni. En consecuencia, Fadep formaría con: Cirrincione; L. Perez, Moyano, López o Talamoni y F. Pérez; Gómez, Sánchez, Bruno y Aguirre, Romero y Miranda.

El rival llega invicto. En la fase de grupos obtuvo 16 de los 18 puntos posibles y en la final de la Región Pampeana Norte goleó 5-0 a Juventud de Pergamino. Hace dos décadas que es el representante más importante del fútbol de Chivilcoy. Jugó los viejos Federal B y distintos regionales. En 2019 perdió la final por el ascenso al Federal A con Peñarol de San Juan.

El equipo de Alberto Salvaggio. Juega con un 4-3-1-2: César Horst; Facundo Tumbessi, Juan Cruz Aguilar, Marcos “Polaco” Lamolla, Martín Gallo; Juan Aguirre, Daniel Olmedo, Franco Cáceres; Franco “Chuky” Olmos; Marcos Salvaggio y Rodrigo Bernal, sería el once de Independiente.