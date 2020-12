¡Fuerza Pachorra! Alejandro Sabella se recupera tras contagiarse un virus intrahospitalario

El ex director técnico de la selección argentina, Alejandro Sabella, continúa internado en el Instituto Cardiovascular del barrio de Belgrano en Buenos Aires. “Pachorra” iba a recibir el alta el fin de semana pero la situación de salud del entrenador se complicó en las últimas horas del domingo debido a un virus intrahospitalario. Fuentes cercanas al DT afirmaron que estuvo “delicado” y con fiebre. Sin embargo, esta mañana amaneció muy bien y espera pronto volver a su casa en la Plata.

Sabella sufrió una arritmia menor el jueves pasado debido a la retención de líquidos que había estado tratando durante algún tiempo. Fue internado para su observación. Pero un cuadro de fiebre encendió las alarmas. Aseguran que no fue grave, pero sí estuvo delicado. Sabella fue tratado con antibióticos, los cuales hicieron efecto y esta mañana, el ex entrenador no indicó temperatura alta.

“Pachorra”, que dirigió y logró el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014 y es ídolo en el Pincha, recibió saludos y palabras de aliento en las cuentas oficiales de la Selección y de Estudiantes, ambos con un “Fuerza, Sabella”, “Toda la Familia Pincha está con vos. Fuerza Sabella”. También Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y ex campeón de América con Pachorra, le mandó otro cálido abrazo y un “fuerza, maestro”.