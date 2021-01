¡Fuerza, goleador! Leopoldo Jacinto Luque lleva una semana en terapia intensiva con Covid-19, ayer tuvo fiebre y su pronóstico es reservado

El estado de salud del ex futbolista Leopoldo Jacinto Luque (71) sigue siendo un tema que preocupa a todo el país. El ex goleador y campeón del mundo en 1978 permanece internado en la terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, unidad en la que ya cumplió una semana; luego de ser confirmado como positivo en coronavirus y presentar algunas complicaciones (es paciente de riesgo, ya que presenta una pequeña obstrucción pulmonar).

De acuerdo al parte diario informado por el director médico de la institución, Andrés Donadi Suriani; Luque se encuentra “en regular estado general, con desfavorable evolución clínica”. En ese sentido, destaca que el santafesino radicado en Mendoza hace ya varios años presentó un “pico febril” de 38,2° en horas del domingo, por lo que decidieron realizar tomas de cultivos e inicio de antibióticos.

Los jugadores titulares en el partido con Patronato posaron con una bandera en apoyo para Leopoldo Luque. Foto: Gentileza

“(Luque) continúa hemodinámicamente estable, sin fallas de otros órganos y no ha sido necesario aumentar las medidas de soporte. Permanece conectado a ventilación mecánica invasiva en posición prona, bajo analgosedación, cursando el séptimo día de internación en la unidad de Terapia Intensiva Covid de nuestra institución”, agrega el parte de salud, donde se informa que el pronóstico continúa siendo “reservado” .

Desde el entorno de Leopoldo Jacinto indicaron que, también durante la tarde de ayer, se intentó acostar al paciente mirando hacia arriba (está boca abajo y en coma inducido a raíz de la asistencia respiratoria). No obstante, la respuesta de Luque al intentar cambiarlo de posición no fue la esperada ni positiva, por lo que volvieron a ubicarlo en la misma posición en que estaba. En ese sentido, y dependiendo de la evolución; no descartan intentar acomodarlo boca arriba en los próximos días para observar su respuesta.