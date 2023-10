Fuerte repudio del Mundo Boca a un periodista por burlarse de la lesión del “Changuito” Zeballos

La lesión de Exequiel Zeballos fue una de las imágenes del partido entre Boca y Belgrano. Es que el “Changuito” ingresó a los nueve minutos del segundo tiempo y debió abandonar el campo de juego 10 minutos más tarde. Sumamente, conmovido y entre llantos, como sabiendo lo que le había pasado, fue acompañado por los médicos del plantel hasta el banco de suplentes. Este miércoles fue el tema preponderante del día y, un comentario desafortunado del periodista Daniel Arcucci, provocó un aluvión de críticas que incluso terminaron en la necesidad de un comunicado oficial del club.

“Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos”, bromeó Arcucci, mientras disputaba un balón con el campeón del mundo de 1986 Oscar Ruggeri.

Esta burla hizo que los hinchas del Xeneize explotaran en las redes contra Arcucci, entendiendo que su comentario estuvo totalmente fuera de lugar. Ante esto, Boca emitió un comunicado: “El Club Atlético Boca Juniors desea comunicar que a raíz de la lesión sufrida por nuestro jugador Oscar Exequiel Zeballos se ha observado una situación que entristece y molesta mucho a toda la familia xeneize. Esta se originó en el programa “F90″ del día de la fecha, por la señal ESPN, cuando el periodista Daniel Arcucci, en un momento de chistes entre los participantes”.

Comunicado de Prensa respecto de los dichos del periodista Daniel Arcucci sobre la lesión de Exequiel Zeballos.



Y continuó: “Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol”.

Finalmente, cierra con un mensaje de apoyo para el futbolista: “¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil”.

Por su parte, el periodista vio en las redes el impacto que había tenido su desatinado comentario y rápidamente pidió disculpas: “Dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando la lesión de Zeballos y dije algo que no corresponde. No corresponde, no corresponde. Pido disculpas al Changuito Zeballos y a la gente que se sintió lógicamente ofendida”, se retractó.

El que se sumó a los críticas fue Tomás Pozzo, futbolista de Independiente, que en marzo de este año sufrió la rotura del ligamento anterior de su rodilla izquierda, mostró todo su desagrado por la actitud que tuvo Arcucci y publicó un mensaje via Twitter.

“Me da vergüenza ajena que la gente consuma programas donde se burlan de una desgracia que le ocurrió a un jugador profesional la noche pasada, lo cual viví en carne propia y no se lo deseo a nadie, por suerte la mayoría que vivimos de esto estamos lejos de consumir esos medios”, expresó Pozzo.