Fuerte denuncia de Galíndez contra el entorno de Maradona: “Lo dejaron morir, ahora agárrense porque se viene Claudia”

Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, lanzó una dura acusación durante la última emisión de “PH: podemos hablar” (Telefe) hacia el entorno que acompañó a Diego Maradona en los últimos años.

El ex utilero de la Selección Argentina se mostró dolido al hablar de su gran amigo, aseguró que en el último tiempo se volvió difícil acceder a él y apuntó directamente contra las personas que lo acompañaron hasta su fallecimiento.

“¿Cómo lo van a dejar solo? Kinesiólogos, doctores, abogados… Delincuentes. Todos los que estaban, delincuentes. Por más que él no quiera, le tenían que decir ‘usted, venga acá, soy la doctora, tome la pastilla’. ¿Cómo puede ser que no le dieran la pastilla? No me jodas, lo dejaron morir. Se fue a la cama solo. Dijo ‘bueno, me voy a acostar’. ‘¿Por qué se va a acostar? Dígame porque vamos a acompañarlo’. Y ahí le tenían que dar la pastilla”, reflexionó entre lágrimas el masajista.

“El entorno que estuvo con él… Escúchenme bien: ahora vienen Claudia y las hijas, Dalma y Gianinna, y agárrense, van a bailar, eh”, confió el hombre al ser consultado por el conductor Andy Kusnetzoff sobre los últimos momentos en vida del campeón del mundo.

Las lágrimas fueron constantes mientras hablaba Galíndez. En las redes sociales, incluso, algunos usuarios cuestionaron al conductor por buscar el llanto.

“Hubo un entorno, que nadie se le podía acercar (a Diego). Cuando alguien lo quería llamar por teléfono, o cuando los muchachos del Mundial ’86 lo quería contactar, nadie se podía acercar o mandarle algo”.

“Es tanto el poder que ellos tenían y que Diego no sabía dar, pobre… La pudrición que había ahí adentro, esa es la bronca que yo tengo. Por eso a Claudia le dije: ‘Ahora empezá a mandar vos, eh’. Es un contorno (sic) que estaba ahí metido, con abogados, doctores y todos los que estaban ahí. Cuando iba a ver a Diego me decían: ‘Galíndez, él está durmiendo, no se puede’. Cuando lo operaron de la rodilla en la Clínica Olivos también me dijeron: ‘Diego está durmiendo’. El único que pudo entrar es el que trabaja con vos, Arévalo”, le dijo el ex utilero al periodista Diego Díaz, también presente en el programa del sábado, junto Reynaldo Sietecase y Jimena Cyrulnik.

Sobre el velatorio de Maradona, Galíndez reveló que estuvo presente en la despedida íntima junto a los más cercanos al astro del fútbol: “Me pude despedir, estuve con él haciéndole masajes. Estaba ahí en el cajón y yo le decía: ‘Maestro, ¿cómo estás? Cuántas cosas vivimos…’ Le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos…”.