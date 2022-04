¿Fuego tiene? La genial respuesta de Federico D’Elía a Leo Farinella por meterse con Estudiantes de La Plata

Si hay un actor que sigue el minuto a minuto del club de sus amores es Federico D’Elía. El artista es fanático de Estudiantes de La Plata y en las últimas horas se viralizó por una irónica respuesta al periodista deportivo Leo Farinella, quien había lanzado un comentario sobre el Pincha que “Mario Santos” no dejó pasar.

Es que una de las grandes figuras de “Los Simuladores” cruzó en Twitter al comunicador de TyC Sports en tono futbolero. Todo por un comentario sobre el Estudiantes de Ricardo Zielinski. Fue tras el 4-2 ante Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional.

“River hace que el fútbol argentino tenga esperanza. Un poco también Defensa, insinúa algunas cositas Racing y de tanto en tanto Argentinos. Estudiantes gana y golea pero es otra cosa, otra cultura. No es inválida, pero es más físico, roce, juego aéreo, pelota parada. River es juego, pase al compañero, asociaciones, espectáculo”, reza la columna de Farinella en el sitio web de TyC Sports.

La mirada crítica de Farinella no cayó muy bien entre los hinchas de Estudiantes y fue el propio periodista quien aseguró en la red social que muchos se habían enojado: “¡Se me enojaron los hinchas de Estudiantes y eso que los elogié! Los puse en la lista de los destacados del país con River, Defensa y Racing, pero con otro estilo. Qué tiene de malo… gente sensible”, escribió.

En consecuencia, una de las respuestas que llegó fue la del twittero Federico D’Elía, quien optó por apelar a la ironía: “¡Gracias por tu bendición, Leo!”. Luego todo quedó ahí.

Ojo con meterse con Estudiantes porque Fede D’Elía está siempre alerta.