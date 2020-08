Le hicieron bullying, fue viral y hoy es una promesa del boxeo argentino

Los videos virales no siempre tienen una historia feliz que contar. Generalmente los protagonistas alcanzan una fama que para ellos no está bueno porque viene de la mano del bullying.

Así fue la historia de Ezequiel Matthysse, sobrino de Lucas ex campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo y ex campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo, quien fue protagonista de un viral que recorrió todos los teléfonos del país y que fue el vehículo de burlas constantes para Ezequiel.

En el video, que tiene más de 4 millones de reproducciones, se lo puede ver a Ezequiel durmiendo hasta que su padre (Walter, ex boxeador), le tira agua en la cabeza, lo que provocó el enojo del niño.

El presente de Ezequiel es diferente, ya que se dedicó al boxeo y se transformó en una de las promesas del boxeo argentino, ya que con sus 20 años se consagró campeón amateur del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateurs (AMBAPA).

Hoy, el joven chubutense sigue puliendo su técnica para lanzarse al profesionalismo en este 2020. El sobrino de Lucas contó en su cuenta oficial de Instagram cómo hizo para superar esa época que le generó muchos problemas.

“Sí, soy yo. Solo espero que con mi historia de superación (como le llaman ustedes) pueda ayudar a muchos y a los que puedan estar pasando por lo mismo y creen que nunca van a llegar a nada por gente que los quiere tirar abajo con algún comentario o lo que sea, yo les digo que sí se puede, con esfuerzo, disciplina y la ayuda de dios todo se puede”, comenta en la publicación.

“Admito que la pasé mal por un momento pero hoy en día puedo ver lo que Dios quiso hacer con mi vida y el propósito que tiene esto, que muchos con mi historia de vida puedan motivarse y les den muchas ganas de salir adelante en la situación que estén pasando, con todos estos mensajes lindos que me llegan puedo ver el propósito de Dios en mi vida que había detrás de todo esto (siempre busquen ver el lado bueno de todo)”, explica.

“Estoy muy contento con los logros que he tenido hasta ahora (aunque para mí ya es mucho porque por un momento de mi vida creí que no podía llegar ni a la esquina) pero para mí aún queda muchísimo más por lograr. Gracias por todos los mensajes, por seguirme y espero sigan haciéndolo para que vean como sigo alcanzando mis sueños, y cada vez que me vean solo acuérdense que fue y es gracias a dios todo esto y que pude salir adelante sin temor a nada porque él fue quien me dio las fuerzas”, finaliza.