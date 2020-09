Franco Pandolfino ya le tomó el gustito al Superbike de Brasil

El piloto mendocino Franco Pandolfino ya se encuentra en Goiânia, donde este fin de semana se correrá la segunda fecha del Campeonato de Superbike de Brasil, luego de varios días de espera para saber si finalmente el circuito era habilitado debido a incrementos de casos de coronavirus en todo el territorio brasileño. Más allá de eso, el motociclista cuyano continúa expectante con tener otro buen desempeño después de lo que fue su estreno en Interlagos (San Pablo), donde se subió al podio en la categoría Super Sports escola 600.

Pandolfino, quien compite para el RXP Team, equipo atendido por el Rancing Qatar, ayer realizó las prácticas oficiales en la especialidad en el trazado Goiânia con muy buenos tiempos. Aunque comentó que en esta ocasión en su categoría no habrá muchos inscriptos. A bordo de su Yamaha R6 600, el piloto de nuestra provincia volvió a hacer números que le permiten soñar con una buena prueba de clasificación y, luego, con tratar de reinvindicar lo buen que está realizando, durante la competencia de mañana.

“Tuve muy buenos tiempos, hicimos tres tandas de clasificación y nos fue mejor de lo que pensábamos, además, me he adaptado muy bien al circuito que es lo más importante para mí”, comentó el piloto. Respecto a las condiciones para este fin de semana, remarcó: “En esta carrera habrá pocas motos de la categoría 600, aún no sabemos cuántas, pero por lo que pudimos observar en estos días es que estará tranquila la categoría. Lo cual no es menor, porque si logro terminar entre los primeros, también me sirve para sumar buenos puntos en el campeonato”, resaltó Pandolfino.