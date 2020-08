Franco Pandolfino tuvo un prometedor estreno en Intelagos

“Mejor imposible”, dijo emocionado Franco Pandolfino (Qatar Racing), tras su excelente debut en el Superbike de Brasil, en el circuito de Interlagos, donde el piloto mendocino hizo podio al finalizar segundo en la categoría Super Sports Escola, tras una gran carrera y que significó la primera de las 8 fechas del campeonato brasileño, en la que se impuso el local, Gerson Caleb (Kawasaki)

El motociclista, único deportista local en competencia, se lució con su Yamaha R6 600 en su ansiado debut y lideró la categoría durante 6 de los 11 giros que tuvo al carrera, en la que largaron casi 30 máquinas. “No fueron muchas, pero si te cuento que fue impresionante la carrera “, contó aún exaltado tras bajar del podio en la Ciudad de San Pablo.

“No sé si pudieron ver la carrera, pero salí segundo y clavé podio. Estoy muy feliz, realmente satisfecho. Me cuesta creer haber debutado en Brasil y además hacer podio. Es un momento único. Estoy exaltado de felicidad”, comentó Franco, quien celebró junto al equipo este gran arranque en la divisional. “Sinceramente sabía que estaba andando bien, además estuve entrenando mucho con los chicos de Mendoza, quienes también andan muy, pero estando acá me di cuenta, ¡Que el nivel enorme tienen!”, comentó.

En cuanto al desarrolló de la competencia, Franco sostuvo: “Me costó mucho mantener el puesto. Al principio fui primero varías vueltas y en una curva otro piloto me tapó, lo pase por dentro y él que salió primero y me pasó por afuera. Ahí fue quedé segundo, pero no me volví loco y preferí mantener la posición y no estirarme más”, le dijo a Más Deportes.

Las felicitaciones le llovieron a su celular a Franco Pandolfino: “Sí, mucha gente me escribió y siguió la carrera por striming. Fue un gran debut, un sueño hecho realidad. Estar entre 27 motos largando en un circuito así, en un campeonato de tal magnitud y terminar en el podio, para mí es un lujo”, indicó

El mendocino viajó a la ciudad paulista junto al RXP Team de Termas de Río Hondo, que conduce el piloto Beto Auad y que componen un total de 6 pilotos de distintos lugares del país. Pandolfino permanecerá en San Pablo y el próximo fin de semana participará de la segunda fecha que se disputará en la ciudad de Goiás.

Superbike Mundial. El actual campeón del Mundo de la especialidad, el británico Jonathan Rea (Kawasaki) se impuso en la segunda carrera de la cuarta fecha que se disputó en el circuito español de Aragón, y de la que no tomó parte el argentino Leandro Mercado por un accidente en la superpole. El cordobés protagonizó un incidente en la prueba para el ordenamiento de la grilla de largada, que le ocasionó una lesión en el tobillo izquierdo y un traumatismo en la zona cervical. La próxima fecha, el fin de semana que viene en España.