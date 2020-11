Franco Pandolfino fue campeón en Brasil

El mendocino Franco Pandolfino (Yamaha) sorprendió a todos ayer en Curitiba, al lograr su cuarto triunfo que le permitió consagrarse campeón de la categoría Supersport 600 Escola del Campeonato Superbike Brasil, cuando aún restan dos fechas por disputarse. “Estoy muy feliz. No tenés una idea de la felicidad que tengo encima. La verdad que para mí esto es increíble, porque quien iba a imaginar todo esto, venía a correr, para hacer experiencia y terminé ganando el campeonato. La gente de la organización me ha tratado muy bien y están sorprendidos, no creían que yo no corría en pista, pero acá estoy festejando el título”, le comentó a Mas Deportes, Franco desde algún lugar del circuito de Curitiba, donde se corrió la sexta etapa que lo consagró.

Seguramente será una temporada inolvidable para Pandolfino, un empresario joven del ajo y que desde hacía un par de años que deseaba correr en pista, ya que lo hacía de manera no oficial pero con motos enduro. Se animó, se sumó al team de Beto Abuad de Termas de Río Hondo y se inscribió en el campeonato brasileño en el cual brilla a lo grande. Esa inscripción fue a principio de año impulsado por Abuad, quien es su entrenador, además de un experimentado corredor de motos y dueño del team RXP. “Beto y todo el equipo estaban como locos. Felices. Es que es de no creer, porque muchos piensan que yo tengo experiencia en pista y no es así. Por eso también se lo quiero agradecer y dedicar a Abuad que me invitó y confió en mí. Es que esto empezó como un aprendizaje, donde yo estuve yendo a los track day que organiza Beto, y hoy estamos pensando en el futuro con la moto”, dijo el piloto de 18 años, quien junto a su familia tienen empresas productoras de ajo en Chile, Brasil y Mendoza.

El mendocino fue el mejor a lo largo de las seis carreras disputadas. Ganó cuatro y aún puede ganar dos más. Tremendo.

El piloto nacido en el corazón provincial ha corrido las 6 carreras quese han disputado y logró ganar 4, mientras que en las dos restantes quedó en el segundo y tercer lugar, y desde fines de agosto que está instalado en San Pablo, donde funciona una de sus empresas. “Me voy a quedar en San Pablo y voy a correr las dos fechas que restan, además acá tengo mi trabajo, porque tenemos también una empresa acá en Brasil y aprovecho para entrenar en el tiempo libre. Lo bueno es que hay mucha gente que me sigue por el streaming en las carreras, lo cual me sorprendió mucho y ha sido muy lindo”, comentó Pandolfino.

Respecto al futuro deportivo, dijo: “Vamos a ir de a poco. La organización ya me pidió que el año que viene me pase a la categoría superior de Supersport y lo vamos hacer de a poco, para no dar pasos rápidos sin necesidad. En el equipo con Beto Abuad me siento sólido y cómodo. Hay muy buena energía en el grupo, somos una familia con el equipo”.

Nunca me doy por satisfecho. Me gusta apuntar hacia arriba. Estoy disfrutando mucho este campeonato y me lo quiero tomar con mucha calma. El año que viene voy a seguir para aspirar a llegar a la 1000 cc

Franco sostiene que tiene la posibilidad de correr porque reúne los medios económicos. “Igual no deja de ser un esfuerzo enorme y familiar, porque es muy costoso correr en estos campeonatos, pero vale la pena cada minuto que he estado acá. Estoy feliz por eso”, destacó.

La odisea para llegar a Brasil

“Llegar a Brasil fue difícil. Iniciamos el proyecto a principios de marzo, pero llegamos hasta la frontera y se frenó todo por la pandemia. Cuando retomaron las actividades, pudimos ir consiguiendo permisos y habilitaciones interprovinciales para poder llegar a este país. Primero nos reunimos con el equipo en Santa Fe, viajamos a Buenos Aires y después partimos a Brasil. El viaje fue largo y duró casi seis días”, contó Franco Pandolfino.