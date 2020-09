Franco Paldolfino y otro triunfo que lo catapulta en lo más alto

Le tomó el gusto al podio Franco Pandolfino (Yamaha) y no deja de sorprender, dado que sumó su segunda victoria en el Campeonato Superbike 2020 de Brasil, tras imponerse en la tercera etapa en Interlagos, San Pablo, por lo que continúa líder de la categoría Super Sport Escolla 600.

El motociclista de la Sexta Sección volvió a brillar en el certamen brasileño, donde se impuso prácticamente de punta a punta en la jornada de ayer, que se corrió en el mítico circuito paulino, donde participaron más de 150 pilotos en las diversas categorías. Con este gran triunfo, Pandolfino pasó a ser una de las figuras destacadas en el arranque del certamen, además de un indiscutido líder de la divisional.

En su comunicación con Más Deportes, sostuvo: “Estaba hablando con mis viejos que están muy felices con estos triunfos y me han llamado muchos amigos”, comentó Franco y agregó respecto a la prueba: “Fue una carrera espectacular, no podía creer que había salido primero otra vez, porque me pasó una 1000 y pensé que era 600 y que estaba segundo, pero no. Lo bueno es que metimos podio otra vez”..

El piloto del RXP Team de Santiago del Estero que dirige Beto Auad, registró un tiempo de 19′14″320 en los 10 giros que tuvo la modalidad Escolla 600 cc. Llegó a Brasil sin grandes expectativas, sólo con la de idea de sumar un poco de experiencia en los circuitos de aquel país, y la verdad que le va mejor de lo esperado. Rápidamente se adaptó a los circuitos del Superbike Brasil y sorprendió en la primera etapa, de las 8 programadas, luego logró un tercer puesto, muy a pesar de que en los primera serie sufrió una fuerte caída, algo que por lo visto no lo condicionó. Y ayer volvió a quedarse con la victoria.

“La verdad que todo el equipo y yo estoy sorprendido de cómo estamos corriendo, igual yo lo hago muy tranquilo y sin grandes presiones. Estoy muy feliz con estos triunfos”, subrayó el corredor de 26 años, quien si bien tuvo algunas modificaciones en la máquina para esta ocasión, dijo: “La verdad que la moto respondió mucho mejor de lo que había pensado y el cambio de cubiertas me favoreció. Pude mantener muy bien el ritmo de carrera y además tuve una muy buena largada, algo que siempre favorece mucho”. “Voy mejorando carrera a carrera. El equipo fue una fiesta, y estamos más que satisfechos con lo que venimos realizando”, destacó Pandolfino, quien disputará su próxima carrera el 18 de octubre en el mismo circuito de Interlagos.

MotoGP. El francés Fabio Quartararo, con Yamaha, recuperó el liderazgo en el Mundial, al imponerse de punta a punta en el Gran Premio de Cataluña, por la novena fecha sobre el autódromo de Montmeló, Barcelona. Completaron el podio, al cabo de las 24 vueltas al trazado de 4.655 metros, los españoles Johan Mir y Alex Rins, ambos con Suzuki.

Disputadas nueve fechas, el campeonato lo lidera ahora Quartararo (Yamaha), con 108 puntos; seguido por Mir (100), el español Maverick Viñales (90) y Doviziozo (84). La próxima fecha de la temporada será el 11 de octubre en el trazado francés de Le Mans.

Telonera de la máxima. Gabriel Rodrigo (Honda) ingresó en el décimo puesto del Gran Premio de Cataluña de Moto 3, categoría preliminar del MotoGP, realizado en el circuito de Montmeló, Barcelona.

Rodrigo, nacido en esa ciudad de España pero nacionalizado argentino por el origen de su padre, llegó con diferencia de 1,932 segundo respecto del sudafricano Darryn Binder (KTM), que obtuvo su primer triunfo en la categoría. El podio de la carrera, correspondiente a la novena fecha de la temporada, lo completaron los italianos Tony Arbolino y Dennis Foggia, ambos con Honda. El japonés Ai Ogura (Honda) terminó undécimo y sumó cinco puntos que le sirvieron para desplazar al español Albert Arenas del primer puesto de la clasificación general de pilotos. El nipón encabeza la tabla con 122 unidades y tres de diferencia respecto de su escolta; Rodrigo marcha octavo con 69. La próxima carrera de Moto 3 tendrá lugar en el circuito francés de Le Mans, el domingo 11 de octubre.