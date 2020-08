Francisco Nardi: “Voy a una institución seria, con características similares a Murialdo”

Es primo de dos grandes representantes del hockey patín de la provincia, Exequiel y Germán Nacevich, por lo que uno puede imaginar que la sangre tiene mucho que ver en el talento. Ese talento que ahora llevará a Francisco Nardi a mostrar sus credenciales de gran jugador al Sport Alenquer, de Portugal. Será por una temporada, aunque nunca se sabe que tiene preparado el destino.

-Un salto enorme el que vas a enfrentar, Francisco…

-Sin dudas. Yo venía con ganas de irme hace bastante tiempo ya. Me había recibido de profesor de educación físico y surgió la chance por intermedio de mi primo, Germán. Él me recomendó y pidieron videos para verme. Después llegó el llamado y terminamos arreglando.

-¿Qué conoces del hockey patín de Portugal?

-En mi consideración es una potencia. Por los videos que he visto y las charlas con mis compañeros y cuerpo técnico, es una competencia donde el juego es rápido y de mucha fortaleza.

Mis mejores momentos fueron cuando pude vestir la camiseta de la Selección Argentina, donde ganamos el Sudamericano y el Panamericano

-¿Qué sabes de tu nuevo club?

-Que es una institución seria y con características similares a Murialdo; un club familiar. Tiene mucha historia y hace algunos años está jugando en la segunda categoría y tiene como objetivo para la próxima temporada llevar a primera división.

-¿Cómo fueron tus comienzos en el hockey patín?

-Comencé por mi primo más grande, Exequiel, quien ya jugaba al hockey patín. Empezamos con Germán al mismo tiempo. Siempre jugué al hockey, aunque en un tiempo hicimos tenis con Joaquín Vargas (NdR: Otro destacado jugador del Canario) pero terminamos abandonando (Risas).

-¿Siempre jugaste en la última línea?

-No, al principio era delantero. Con el correr de los años me empezó a gustar esto de jugar cada vez más atrás y desde junior en adelante ya empecé a jugar como defensor.

-¿Cuáles han sido los momentos más importantes en tu carrera?

-Sin dudas, mis mejores momentos fueron cuando pude vestir la camiseta de la Selección Argentina, en 2015, 2018 y 2019, donde ganamos el Sudamericano y el Panamericano.

-Muchos de los que forman parte del primer equipo de Leonardo Murialdo se marchan a Europa: ¿está conversado que harán si tienen que jugar la Copa Intercontinental?

-La relación con el club está muy bien. Siempre me apoyaron en todo momento. Hablo de dirigentes y cuerpo técnico, quienes entendieron la decisión tomada. Con respecto a lo deportivo, lo charlamos y el cuerpo técnico me dijo que le diera para adelante. Hay muchos torneos en que no estaré, pero confío plenamente en los compañeros que quedan y en los chicos que van a subir desde inferiores. Van a dejar el club en lo más alto.

Dos “tallarines” serán compañeros de Nardi

Enzo Imberti y Gino Passarini, quienes continúan entrenando con su club de origen, Andes Talleres, serán los otros dos jugadores mendocinos que viajarán en las próximas semanas rumbo a Portugal para incorporarse al Sport_Alenquer e Benfica. Allí serán compañeros de Nardi, a quien conocen del campeonato mendocino.

Imberti es un delantero potente y está cumpliendo el sueño de emigrar para adquirir experiencia. Será su primera vez en el Viejo Mundo y se notan los nervios en su voz. “Es la primera vez que me voy a jugar a Europa. Me encuentro muy motivado y con muchas ganas de empezar este desafío. Siento que estoy capacitado para lograr los objetivos”, comentó en un breve contacto.

Por su parte, Passarini dejó sus sensaciones: “estoy muy emocionado y contento, porque siempre fue mi sueño jugar en Europa. Me siento listo para esta nueva y gran aventura”.

Ambos jugadores partirán rumbo a Portugal el próximo martes 1 de setiembre.