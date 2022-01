Francisco Moreno, el héroe dakariano que fue profeta en su tierra

Tanta felicidad no cabe en el rostro emocionado de Francisco Moreno. No es para menos. Hace un mes, el joven tupungatino se embarcó en una ilusión y viajó rumbo a Arabia Saudita con la ambición de dar la vuelta completa en su primer Rally Dakar. Ayer, tras un periplo a todo pulmón por el desierto saudí, regresó a Mendoza lleno de gloria tras un podio histórico por el segundo lugar obtenido en la carrera de cuatriciclos.

Un abrazo por aquí, una foto por allá, varios flashes y micrófonos esperando por su testimonio y miles de muestras de afecto y de cariño por parte de quienes llegaron hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo para recibir a Francisco Moreno como lo que es: un héroe nacional.

“Los campeones no esperan las oportunidades, las crean”, reza la bandera que empuñan ese nutrido grupo de admiradoras que llegó desde el Valle de Uco para esperar al campeón humilde, un chico de barrio que en ningún momento se despega de al lado de sus familiares, especialmente de esa mujer que contempla las declaraciones de su hijo con una admiración elocuente.

A Moreno se le vuelve a iluminar el rostro de alegría cuando recuerda otro de los momentos más emotivos de la carrera: cuando se fundió en un abrazo interminable con su padre a su llegada a Qiya, donde finalizó la prueba especial el viernes pasado, y antes de y colgarse la medalla en la ceremonia de podio en Jeddah.

“Fue muy lindo porque cuando terminó el Dakar, tras ganar la última etapa, los competidores teníamos que hacer un enlace de 300 kilómetros hasta la rampa de llegada y ellos estaban esperándome. Fue único porque nos abrazamos, reímos, lloramos y gritamos de alegría. Hicimos todo lo que había que hacer en un momento de tanta felicidad, y del otro lado del mundo”, cuenta el piloto que lució el número 192 en su cuatriciclo de la escuadra Drag’on Rally Team.

Llega al aeropuerto de Mendoza, Francisco Moreno quien participó en el Rally Dakar de Arabia Saudita 2022, obteniendo el 2do puesto en la general en categoría cuatriciclo. Familiares y amigos llegaron a la terminal aerea con carteles y banderas para recibir a Francisco. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Francisco, integrante de una familia de productores agropecuarios, soñó con participar del Dakar cuando “vio pasar el Rally por Zapata”, según contó su mamá Mary. Desde ese momento un esfuerzo familiar para que el joven pudiera cumplir su sueño y participar. Y así llegó, primero la inscripción, y luego el viaje a Arabia Saudita.

Hacer historia en el Dakar no estaba en los planes de nadie. Ni siquiera en los suyos. “Hace un año no pensaba en el Dakar. Se me ocurrió en febrero recién, después de una mala experiencia en el South América Racing (en la Argentina). A partir de allí comencé a prepararme y a buscar la forma de estar, comencé a entrenarme y lo conseguí . Por eso sigo diciendo que no puedo creer lo que conseguí”.

El martes mágico y lleno de instantes inolvidables se extendió para Moreno. Tras recorrer en auto los 85 kilómetros que separan al aeropuerto mendocino de la localidad de Tupungato, pasadas las 20 de anoche, una multitud esperó a Francisco Moreno en la Bodega Atamisque, ubicada en la ruta provincial 86 de San José. Desde allí partieron en caravana hasta la plaza General San Martín, un punto de encuentro para los tupungatinos.

Allí, el intendente Gustavo Soto le entregó un reconocimiento en nombre de todo el departamento. Y Moreno, con lágrimas en sus ojos, agradeció de corazón tantos gestos de amor y cariño.

Desde el viernes pasado, Tupungato (y Mendoza) tiene a un héroe nacional que tocó el cielo con las manos y hoy es profeta en su tierra.

Su próximo objetivo: el sudamericano de rally

“Ahora quiero descansar unos días junto a mi familia porque dentro de un mes tenemos el Campeonato Sudamericano de Rally”, comentó Francisco al llegar al aeropuerto. El piloto hizo referencia al South American Rally Race SARR 2022 fiscalizado por Federación Internacional de Motociclismo Latinoamérica bajo el ala organizativa de la Asociación Argentina de Rally Raid. La competencia se disputará del 15 al 26 de febrero recorriendo cinco provincias de Argentina.