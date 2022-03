Francisco Cerúndolo histórico: le ganó a Gael Monfils y se metió en los octavos de final del Master 1000

El argentino Francisco Cerúndolo se metió a los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El tenista derrotó al francés Gael Monfils y obtuvo la victoria más importante de su carrera.

El joven de 23 años se encuentra en el puesto 103 del ranking mundial y es debutante de este tipo de torneos de alto nivel. Aún así, una hora y nueve minutos le bastaron para dejar afuera a su contrincante en dos sets: 6-2 y 6-3 fueron los resultados.

El torneo que reparte 8,5 millones de dólares se disputó en el court Grandstand y el rival es parte del top ten mundial. Además, el tenista galo es actual número 24 del ranking mundial y llegó a ser el número 6 del mundo.

La locura es total!! Gracias a todos por el apoyo y los mensajes! Nos vemos el martes! https://t.co/udvne63LjK — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) March 28, 2022

En una pequeña entrevista ante las cámaras de ESPN, Cerúndulo destacó: “Es el triunfo de mi vida. Me corrió la derecha como nunca. Ataqué bien. Me funcionó muy bien el revés también”. A su vez, expresó como se sentía luego de los anteriores cruces: “Fue duro: venía de un mal Indian Wells y de jugar mal en un Challenger pero acá me sentí muy bien desde el principio”.

El ganador del Challenger de Santa Cruz de las Sierras, Bolvia y seminfinalista del ATP 500 de Río de Janeiro jugará su próxima instancia contra el estadounidense Frances Tiafoe. Este competidor eliminó a su hermano Juan Manuel con sets de 6-3 y 6-2 este domingo.

Luego del resultado de hoy, Francisco Cerúndolo es el único argentino en competencia ya que anteriormente fueron eliminados: Federico Del Bonis, Federico Coria, Sebastián Báez, Facundo Bagnis y Diego Schwartzman.