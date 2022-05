Fórmula 1: Porsche y Audi entrarán a la categoría

Porsche y Audi harán su ingreso a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, según anunció hoy el CEO del Grupo Volkswagen, Herbert Diess.

Según declaró Diess: “Volkswagen no entra a la Fórmula 1. No es una marca idónea para ello y no participará, pero puedo decir esto: nuestras marcas premium ya han decidido ingresar a la Fórmula 1 con nuestro apoyo. En cuanto a Porsche, el proyecto ya es relativamente concreto. Para Audi todavía no tanto”.

Si bien hoy se dio a conocer la intención de que ambas marcas entren a la F1, todavía no se conoció con qué escudería lo harían. En declaraciones recientes, Gerhard Berger, adelantó: “Que yo sepa, Porsche y Red Bull se pusieron de acuerdo para trabajar juntos. En cuanto a Audi, está entre tres equipos, con opción muy probable en Sauber (ahora Alfa Romeo).

La decisión del ingreso de Porsche y Audi a la Fórmula 1 se propicia ante el nuevo cambio reglamentario que implementará la categoría en 2026, con nuevas unidades de potencia.

“La F1 se está expandiendo de forma muy positiva en todo el mundo. La categoría aún no ha llegado del todo a Estados Unidos. no puedes entrar a la Fórmula 1 si no hay un cambio reglamentario. Esto significa que, para que nuevos decidan entrar, debes cambiar las reglas para que todos comiencen de cero en algún sentido”, adelantó Herbert Diess, sobre la medida del grupo Volskwagen.