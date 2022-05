Fórmula 1: Lewis Hamilton desafía a la FIA

Antes del Gran Premio de Miami se armó una polémica en la Fórmula 1 por una decisión de la FIA.

Qué dijo la FIA

Niels Wittich, director de carreras de la Fórmula 1, le recordó a los pilotos que el Código Deportivo Internacional prohíbe la utilización de joyas y que la ropa interior que utilicen debe ser la homologada por la FIA en caso de incendio.

Este recordatorio generó una rápida reacción de Sebastian Vettel que en Miami decidió pasearse con un boxer sobre el buzo de piloto explicando que: “Fue una broma, no me importa, pero es divertido que hablen de eso”.

Y agregó: “Creo que es innecesario sacar a la luz este tema. Probablemente, a estas alturas, es más bien algo personal y siento que está dirigido especialmente a Lewis (Hamilton)”.

F1: Hamilton desafía a la FIA

La reacción de Hamilton

Por su parte, Hamilton también se mostró reactivo ante la nueva medida y en la conferencia de prensa lució tres relojes. “No me los quitaré. La próxima vez llevaré cuatro relojes”, dijo el británico ante la agencia de noticia PA.

La FIA insiste en que el motivo de la normativa es por cuestiones de seguridad, pero Hamilton explica que es insólito pedir algo así: “Cuando me hablaron de las joyas me dijeron que la seguridad está por encima de todo. Y yo dije: ‘Bueno, ¿qué ha pasado durante los últimos años? Llevo 16 años con joyas. ¿Acaso la seguridad no era un problema entonces?”.