Fórmula 1: la autocrítica de Toto Wolff por el presente de Hamilton y Mercedes

Desde que comenzó la era híbrida de la Fórmula 1, el 2022 es el peor arranque del equipo Mercedes.

Toto Wolff explicó que el auto es inmanejable, pero luego precisó que se trataba de la misma herramienta para ambos pilotos y que ha dado problemas desde el inicio de la temporada.

El director de Mercedes además, le pidió disculpas a Hamilton por el presente del equipo: “Tengo que protegerlo, no es su mal momento, es el mal momento del auto. Sabemos que es un siete veces campeón del mundo, el año pasado luchamos por un título que estaba perdido el sábado en Brasil. Es el mejor piloto del mundo y no tiene una máquina ni un equipamiento para ejecutarlo. Es irrelevante si acaba octavo, 12º o 15º, no importa. Está todo mal. Pero les sucede a todas las estrellas. Estamos juntos, en lo bueno y lo malo”.

F1: La autocrítica de Toto Wolff por el presente de Hamilton y MercedesF

Sobre la falta de rendimiento del monoplaza, Wolff aclaró: “El fallo fundamental que lo eclipsa todo es que el auto tiene más ‘porpoising’ que los demás. Por eso, no podemos llevarlo tan bajo como deberíamos, y eso tiene ramificaciones en el set-up, el agarre de los neumáticos, etcétera, todo está relacionado y si fuéramos capaces de resolver el ‘porpoising’, desbloquearíamos muchas más prestaciones. Si no lo hacemos, hay desarrollos convencionales que todavía no hemos explorado. Quiero que nos tomemos un tiempo antes de decidir”.

Por último, Toto expresó que evalúan cambios, pero que tendrán que ser bien analizados: “Creemos que otro diseño nos permitirá llevar el auto más bajo, pero no hemos podido desbloquearlo por el rebote del coche. Si podemos resolverlo, hay algo de tiempo por vuelta que podemos encontrar. Si no, necesitamos otra idea”.