Florencia Dupans es de oro: la única mendocina en el Sudamericano U18 de atletismo ganó con el disco

Se disputó este domingo, en el estadio Comunal de Encarnación, Paraguay, el Sudamericano U18 de atletismo con el orgullo de tener a Florencia Dupans como la única atleta representando a Mendoza con el seleccionado argentino. El elenco nacional cumplió su mejor actuación de las últimas décadas con 7 medallas de oro, de las cuales una fue de la lanzadora de la UNCuyo.

Además, la delegación consiguió 7 preseas más de plata y 5 de bronce.

Para Florencia fue muy positiva esta experiencia porque no sólo logró la mejor marca de la competencia continental al lanzar el disco a 43.86 metros sino que fue su mejor registro personal. Y no obstante esto, se superó también en bala, alcanzando los 13,44 para ubicarse sexta.

“Fue una hermosa experiencia. Los que viajamos lo vivimos de una forma muy especial. Nos dejamos todo por representar bien al país y, sobre todo, después de esta pandemia. Todos dentro del equipo estábamos sorprendidos por competir y fuimos el equipo más completo del torneo. Estoy feliz por las amistades que gané, por haber podido acompañar a mis compañeros, de intentar estar para todos, de apoyarlos y de, también, sentirme contenida”, afirmó la atleta mendocina que se encuentra en el Cenard, a la espera de tomar el vuelo de vuelta a casa.

Y agregó luego: “Estoy contenta en poder decir que, además de esta experiencia en el sudamericano y de haber conseguido podio, gané algo mucho más valioso que una medalla. Me vengo con nuevas amistades”.

En cuento a su logro personal, “pude lograr lo que fui a buscar, que era mejorar mi marca, superándome en más de un metro en disco (tenía 42,34 metros). No esperaba salir primera. Y superé mis expectativas porque también mejoré en lanzamiento de bala”.

Para Dupans este fue su primer Sudamericano de su categoría con el seleccionado y cumplió una de sus metas propuestas en su vida deportiva.

“Estaba buscando esto: poder representar a la provincia y al país en una competencia de esta magnitud. Y me encontré con un grupo con mucho potencial. Hay muchos que se preparan para el Panamericano U20, al que pretendo clasificar aunque dudo que lo haga porque la marca mínima es de 48 metros. Ahora tengo la Copa Nacional U23 y de Mayores, y espero mejorar mi marca. No espero poder llegar a los 48 de un día a otro, voy a ir de a poco y de disfrutarlo”, confió la saltadora.

“Estoy feliz con lo conseguido, estoy buscando más, estoy yendo por todo y me alegra haber llegado a este nivel”, dijo.

Para seguir aprendiendo ella confió que debe “equilibrar la cabeza”. Y se describió como una atleta que no se pone nerviosa pero “tengo un alto nivel de energía. Desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche me van a ver saltando, corriendo y moviéndome para todos lados. Y generalmente, cuando uno compite no es lo más adecuado de hacer. Sé que tengo que controlar eso pero me gusta la energía con la que existo. Me gusta ser la persona alegre, que mueve a todos y que comienza así los días”.

Y para potenciar, “las relaciones con los demás. Fue lo principal para mí, no solo con los chicos de mi equipo sino con los de afuera. No compito contra la gente que lanza conmigo sino conmigo misma. Sostengo esa idea, la cual debería fomentarse más”, concluyó.

Otros podios de los representantes argentinos

Argentina logró 19 medallas, superando a la última mejor actuación que fue en Guayaquil 2004 (7-2-8) ganando en siete pruebas. Estos son los otros resultados:

El velocista Tomás Mondino se quedó con dos oros, en 100 y 200 metros. Mientras que la mediofondista Shalom Eunice Lescano ganó en la prueba de obstáculos.

Luego, Renata Godoy se quedó con el oro en heptathlon. Tomás Olivera lo hizo en lanzamiento del martillo y Joaquina Durá en el triple salto, pero además bronce en alto.

En salto en alto, Walter Imanol Alfonzo se ubicó tercero en el podio; al igual que Zahir Alejandro Romano en el decathlon y Valentino Molet en salto triple. Éste tras obtener la medalla de plata en los 400 metros vallas.

Otro segundo puesto fue el de Ezequiel Sferra en salto en largo.

En lanzamiento de bala, Javier Román Montejo logró la medalla de bronce.

En relevos de 4x4, Mondino, Cabrera, Luis Batista y Matías Castro se llevaron la medalla de plata y el récord argentino con 41s.56.

Y otra plata correspondió a Jerónimo Peralta en los 2000 metros con obstáculos.

Bonce en 4×100 femenina con Zanolli, Bernard-Stilling, Napolitano y Gobbo.

Martina Prieto también logró la presea de plata en lanzamiento de jabalina. Al igual que en posta de 8x300, con Barista, Mondino, Dura, Bernard, Duran, Gobbo, Molina y Napolitano.