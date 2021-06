Súper TC2000: Fineschi se impuso en la final; Santero en el Top 5

A las 12:30 hs. se largó la quinta final del año del Súper TC2000 en un mediodía con 18°C y cielo mayormente despejado. Tras haber logrado la victoria en la carrera clasificatoria, Damián Fineschi tenía la posibilidad de largar en la primera posición y quería aprovecharlo con el Renault Sport Castrol Team.

Cuando se apagó el semáforo Fineschi picó en punta. Juan Ángel Rosso quedó segundo seguido por Fabián Yannantuoni y Marcelo Ciarrocchi, quienes al llegar a los mixtos tuvieron un toque y perdieron muchas posiciones. El tercer lugar lo heredó Agustín Canapino mientras que uno de los que más avanzó en el inicio fue Facundo Ardusso, del puesto 18° al 13°.

En la tercera vuelta salió el Auto de Seguridad por el despiste de Ciarrocchi, pero rápidamente pudieron retirarlo para que vuelva a haber velocidad plena. Se relanzó y otra vez Fineschi pudo establecer la diferencia en la punta con 1 segundo de ventaja sobre Rosso que empezó a defenderse de Canapino.

Nicolás Moscardini, que había avanzado 9 lugares, fue penalizado con pase y siga por falsa largada así que el piloto platense perdió valioso terreno con los puestos de punta. Mientras tanto, Damián Fineschi seguía a un ritmo de 1.21.6 que le permitía mantener a 1 segundo y medio a Rosso, mientras que Canapino no podía acercarse al de Honda.

La pelea más vibrante fue por el quinto puesto entre Matías Rossi y el mendocino Bernardo Llaver que venía a mejor ritmo con el Chevrolet y lo intentó en varias oportunidades, pero el campeón de la categoría se defendía bien.

La competencia se mantenía con pocos cambios, más allá de un despiste de Leonel Pernía en la curva 1 y el ingreso a boxes de Risatti hasta que a 11 minutos del final, Canapino lo fue a buscar a Rosso y pudo superar al de Honda en el final de la recta principal.

En los giros finales, Canapino empezó a girar más rápido que el líder y le empezó a descontar considerablemente. Cuando restaban dos giros, el de Arrecifes llegó a estar a menos de 1 segundo y los dos venían usando el Push to Pass.

Finalmente, Damián Fineschi (Renault) conservó el liderazgo y se pudo quedar con el triunfo. Es la segunda victoria que logra en el circuito 9 tras haber ganado los 200 Kilómetros de Buenos Aires con Leonel Pernía. Segundo terminó Agustín Canapino (Chevrolet), tercero terminó Juan Ángel Rosso (Honda), cuarto Julián Santero (Toyota), quinto Matías Rossi, sexto Facundo Ardusso, séptimo Berni Llaver, octavo Emiliano Spataro, noveno Tomás Cingolani y décimo José Manuel Sapag.

“Pole y doble victoria, llevarme 31 puntos es algo soñado. Fui en búsqueda de hacer una buena clasificación y pude ganar. Es mérito del equipo que construyó un conjunto bárbaro, creo que todos quieren estar sentado en este Renault. En la largada no sentí que me haya movido, estoy tranquilo en ese sentido. Sobre el final yo quería evitar no exigir el neumático”, expresó el ganador del Súper TC2000, Damián Fineschi en Carburando.

En el campeonato, Rossi lidera con 73 puntos, seguido por Ardusso con 72, Pernía con 65, Canapino con 64 y Santero con 57 unidades cerrando el Top 5.

La próxima fecha del Súper TC2000 está pautada para el 18 de julio en circuito a confirmar.