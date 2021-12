Finalizó la temporada 2021 de las inferiores de fútbol femenino de la Liga con la premiación a sus campeonas

Se dio por finalizado el primer torneo de categorías inferiores de futbol femenino, en el año centenario de la Liga Mendocina, y se definieron los primeros equipos campeones de Sub 17, Sub 15 y Sub 12. Los primeros elencos campeones, que escribieron sus nombres en la historia liguera, recibieron sus respectivas copas de la mano de la presidenta del departamento de futbol femenino de Giuliana Diaz.

En la categoría Sub 12 se consagró Gimnasia y Esgrima, luego de una campaña impecable, tras completarse la rueda de 10 fechas. Las Lobitas sumaron 23 unidades, producto de 7 victorias, 2 empates y una derrota. Subcampeón de la categoría furon Las Pumas, con 19 puntos, 5 triunfos, 4 empates y un partido perdido.

Las Tombinas sub 15, campeonas de la LMF. /Gentileza

En cuanto a la Sub 15 y 17, la definición fue mediante una final. En las quinceañeras, la campeonas fueron las jóvenes de Godoy Cruz que se impusieron por 2-0 sobre Estudiantes, equipo que debutaron este año y mostraron un alto nivel, en todas sus categorías.

Y en la Sub 17 el premio mayor se lo llevaron Las Pumas que vencieron por 2-1 a las Tombinas, definiendo así a campeonas y subcampeonas, respectivamente.

Las Pumas campeonas en sub 17. /Gentileza prensa Las Pumas

Los encuentros de las finales de Sub 17 y Sub 15 se llevaron a cabo en cancha de Lujan SC con un gran marco de publico que se acercó hasta el Jardín del Bajo para darle su aliento y apoyo a las futbolistas.

Fuente: prensa de Liga Mendocina