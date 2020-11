Final picante en Rosario: los entrenadores de Newell’s y Talleres se cruzaron al final del partido

El entrenador de Newell’s, Frank Kudelka, y el de Talleres de Córdoba, Alexander Medina, tuvieron un cruce verbal al final del partido y todo fue captado por las cámaras de televisión.

El DT de la lepra rosarina acusó al “Cacique” de ser un maleducado y hasta lo invitó a “hablar a solas”, mientras que el uruguayo le dijo que le llame para “tomar un café”.

FK: -Sos un maleducado

AM: -¿Yo te falto el respeto?

FK: -No camino en tu calle.

AM: -Andá para tu casa, entonces.

FK: -A mí no me vengas a prepotear, estúpido.

FK: -¿A quién le ganaste?

AM: -Me dijeron que eras bobo, pero no tanto. Sos un pelotudo.

En medio de la discusión entre los técnicos apareció Mauro Formica, quien le reclamó al “Cacique”: “Calentás el partido de entrada” y después le reclamó que tendrían que haber devuelto una pelota. Y cuando parecía que los ánimos se habían calmado y luego de saludar a los árbitros, Kudelka y Medina continuaron...

FK: -Bocón y maleducado… Solito, mano a mano.

AM: -Tenés mi teléfono.

FK: -Maleducado.

AC: -Llamame. Vamos a tomar un café o lo que quieras.