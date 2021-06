Final de fútbol femenino en el Malvinas y televisado: Gimnasia y Las Pumas buscan nuevo título para sus vitrinas

Un nuevo capítulo del fútbol femenino de la Liga Mendocina se cierra hoy, desde las 10, en el estadio Malvinas Argentinas. Las Pumas y Gimnasia disputarán la final de la Copa de Oro y el partido será televisado por DeporTV, en sus plataformas por televisión, Youtube y Facebook Live. La terna arbitral para este partido estará formada con Lucas Río, Rodrigo Mardone y Donna Furnari.

Para este espectáculo futbolístico, de momento inédito por ser televisado para todo el país para mostrar la calidad del fútbol mendocino en un estadio con historia, Las Pumas y Gimnasia mostrarán sus respectivas cualidades en el campo de juego.

El equipo más antiguo de la provincia en fútbol once, buscarán en una nueva final otro título oficial de Liga (NdR: lo hizo en el 2009, Clausura 2017 y Apertura 2018. En el 2006 fue en el Promocional). Y habrá quien tenga sus recuerdos latentes, tras 20 años de haber pisado ese piso, como jugadora.

“Volver al estadio, es hermoso. Y vamos a querer ganar, porque las chicas se lo merecen, por las ganas que le ponen a diario para entrenar y la seriedad que tienen”, confesó la entrenadora de las “Pioneras”, Silvana Villalobos. Continuó: “después de un año de pandemia, e incluso con estos últimos meses en el que se postergaron definiciones de cuartos y semifinal, no vamos a negar que hay ansiedad. Pero llegó la hora, y será nada menos que en el Mundialista.

Personalmente, “es reconfortante, porque después de haber perdido a mi mamá por pandemia, es duro. Que no me acompañe en la cancha, duele. Pero sé que lo estará haciendo desde allá arriba. Será una final más en mi carrera y sé que ella estará conmigo”, dijo emocionada.

Las Pumas es uno de los pocos equipos de Mendoza con divisiones formativas. Y actualmente, el 80 por ciento del equipo, son de su semillero.

“Haber llegado a la final, es mérito de ambos equipos. En el caso de Gimnasia, con otro técnico, con equipo renovado, será un lindo partido. Porque, además, creo que es fruto del crecimiento del fútbol femenino en Mendoza. Por eso es que, que sea televisado, es también favorable para que el resto del país sepa la calidad de jugadoras que tiene la provincia. Fueron muchos años sembrando para que el fútbol femenino creciera, y hoy podemos ver los frutos”, expresó la “Colo”.

Y agregó: “Vamos a seguir luchando, no me voy a ir de esta vida sin ver el crecimiento de Las Pumas como club y de la consolidación del fútbol femenino en general. Porque, más allá de la institución a la que represento, quiero que los clubes sigan abriendo sus puertas a las mujeres y niñas. Y que esta final, no sea inédita. Que sea el principio de algo mejor, que no sea la pandemia la causa de la televisación. Y estoy convencida que, de no haber sido por las restricciones, hoy el Malvinas estaría lleno por el fútbol femenino”, manifestó la técnica de las Pumas.

Este equipo, que además es el primero en tener 12 jugadoras en condiciones de profesionalismo, buscará triunfar sobre un Gimnasia que después de cuatro años intentará levantar una nueva copa liguera (lo hizo en el Apertura 2016 y Clausura 2017).

“Queremos ganar esta final, pero también vamos a disfrutar de todo el contexto que significa jugarla en el Malvinas, televisado para todo el país”, afirmó Sebastián Goméz, técnico de las Lobas.

Y sostuvo: “Tomé al equipo en medio de un proceso que, aunque pensé que nos llevaría más tiempo, ellas respondieron y hoy estamos acá por mérito del equipo, por la jerarquía que tienen las jugadoras y por el compromiso. Creo que va a ser un partido cerrado, por lo que el mínimo error, determinará al ganador. Sobre eso hemos trabajado y estamos confiados. Es un grupo fuerte, reforzado con chicas que se adaptaron rápidamente, que supieron integrarse y articularse en un tiempo corto”.

Después de ganar la semifinal, frente a Atlético Argentino (NdR: Gimnasia fue el primer finalista y debió esperar el juego entre Las Pumas y Godoy Cruz) “me preguntaron con qué equipo prefería jugar y les contesté ‘con el mejor’. Las Pumas tienen jugadoras que pasaron por seleccionados, con trayectoria, experiencia en el fútbol nacional. Y me entusiasma poder enfrentarlas. Por eso, será un partido muy trabajado tácticamente”, dijo Gómez.

Jugar en el Mundialista “es un sueño cumplido. Desde chico uno sueña con jugar allí, no lo pude hacer como jugador, sí como colaborador y será mi primera vez directamente como DT. Por suerte, las chicas que dirijo, lo podrán hacer: cumplir el sueño de muchos”, concluyó.

Probable equipo

Gimnasia: Valentina Martín; Romina Benvenutti, Malena González, Gisella Calderone, Karen Cabral; Ángela Neira, Estefanía Villamarín, Vanesa Catáneo, Candela Giovarruscio, Agostina Morales y Julieta Tieppo. DT: Sebastián Gómez

Suplentes: Mirna Peña, Morales Milagros, Macarena Arnold, Iara Franco, Lucía Olivares, Noelia Pussetto, Aldana Vilche.

Las Pumas: Pagliero Sabrina; Tamara Vargas, Agustina Gaitán, Silvana Pereyra, Brisa Durán; Joana Mora, Victoria Pintos, Florencia Vidaurre; Aldana Barrionuevo, Luciana Napolitano y Fllorencia Fontana. DT Silvana Villalobos.

Suplentes: Cobo Karina, Gimena Blanco, Ailen Martínez, Brisa Oris, johana Olmo, Ludmila Cuadra, Priscila Molina.

Cancha: Malvinas Argentinas

Árbitros: Río Lucas

Asistentes : Mardone Rodrigo y Furnari Donna.

Hora: 10

TV: DeporTV