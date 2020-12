Fin de un ciclo: El Morro García se va de Godoy Cruz

En la tarde de este lunes, José Mansur, presidente de Godoy Cruz, habló en el programa radial “Dos de Punta” y confirmó que Santiago “Morro” García no jugará más en el Expresó: “Que no te quepa la menor duda de que su ciclo está terminado”, afirmó.

Y luego continuó: “Necesitamos tener líderes y que sean positivos. La realidad es que hemos tenido líderes negativos. Tienen que apoyar a los más chicos y no tratarlos mal. No podés ser un líder y no ir al gimnasio y estar en rojo con las mediciones. No les podés tirar el ego para abajo. Profesionalmente, no han cumplido con lo que deben cumplir”.

La posible llegada de Méndez a Godoy Cruz

Luego de que Diego Martínez renunciara a su cargo como DT de Godoy Cruz , los directivos se movieron rápido y estaría al caer el reemplazo del ex Estudiantes de Caseros: Sebastián “Gallego” Méndez.

José Mansur se refirió al tema y expresó: “Vamos a ver si podemos avanzar con Sebastián (Méndez). Hoy después de que se conoció lo de Diego (Martínez), llamé a Méndez. Creo que tiene condimentos que hoy necesita el club”.

Y agregó: “El DT tiene que tener personalidad y motivador. La relación con él quedó bárbara. Sebastián puede ser una de las grandes posibilidades”.

El Gallego estuvo desempeñándose como asistente de Diego Maradona en Gimnasia, hasta su repentina muerte. En ese momento dejó al Lobo y ahora podría regresar al Tomba, en el que tuvo un buen paso en 2016.