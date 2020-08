Fernando Zuqui está en Mendoza y desea volver a ponerse la casaca del Tomba

“Hay charlas, pero tengo que volver a Estudiantes. No sé qué pasará”. Fernando Zuqui es el autor de esa frase cuando le consultamos sobre las posibilidades concretas de un posible retorno a Godoy Cruz, club de sus amores. Aunque la historia no parece sencilla, más de un hincha se ilusiona con ver nuevamente al volante vestido con los colores del Tomba. Y no es fácil porque el jugador, tras su paso por Colón (SF), debe retornar al Pincha platense, institución dueña de los derechos federativos de su ficha y quien comparte su pase económico con Boca Juniors. Y en ese ítem donde aparece la primera traba. Sucede que tanto el equipo que preside Juan Sebastián Verón como el que tiene como vicepresidente a Juan_Román Riquelme, buscan ponerle un punto final a la relación de ambos para con el futbolista mendocino. Entonces, se piensa que podría darse una especie de subasta para ver cuál de los dos equipos se queda definitivamente con el pase. Dentro de ese panorama, al Tomba le covendría que sea la Brujita quien gane la pulseada para avanzar en las charlas que José Mansur entabló tiempo atrás. Caso contrario, habrá que esperar para ver donde jugará Zuqui, ya que también, desde el Sabalero hicieron conocer cierta intención de volver a tener al mediocampista.

“Cuando llegué a Colón había una cláusula que, si jugaba una cierta cantidad de partidos, había una obligación de compra. En el medio, se dio por terminado el torneo y hubo una discusión entre los clubes”, explicó luego Zuqui en diálogo con Superfútbol (TyC Sports). ¿Cuál fue la discusión? Según el Pincha, el jugador cumplió con el objetivo de disputar el 70% de los partidos estipulados en el contrato, mientras que en el Sabalero entiende que no es así, puesto que todavía faltaban partidos por jugar cuando se finalizó la campaña. Por el momento, el volante se encuentra en nuestra provincia a la espera de novedades.

“Estoy tranquilo porque tengo una experiencia en el fútbol, convivo siempre con el mercado de pases, es algo normal llegar a un club o irme de un club. No pienso lo que puede pasar en el futuro”, contó Fernando en una charla virtual. “Estoy en el medio de dos clubes importantes. Colón es un equipo que me hizo muy feliz y Godoy Cruz todos saben que soy hincha y es el club en el que mantengo las puertas abiertas. Hay que buscar lo mejor para todos”, dijo.

Arquero se busca

Como Rodrigo Rey debe retornar al PAOK de Grecia, la dirigencia del Tomba busca su reemplazo, para terminar de apuntalar a Roberto Ramírez y Juan Cruz Bolado. Si bien en las últimas horas resurgió una luz de esperanza para que continué Rey, el préstamo en dólares no hace tan viable esa posibilidad, por lo que los cañones apuntaron a Matías Ibáñez, arquero de experiencia como pretende el DT Diego Martínez. También surgió el nombre de Fernando Pellegrino, quien de hecho, no es principal opción. ¿Otro que interesa? Daniel Sappa, quien parece estar lejos de Estudiantes (LP), más allá de que es jugador del Pincha. El arquero de 25 años oriundo de Villa Elisa tiene un año más de contrato con el Léon, y para irse otra vez a préstamo, debe firmar un nuevo vínculo en La Plata. Sappa estuvo en_Arsenal, en donde comenzó siendo suplente de Maximiliano Gagliardo pero luego se ganó un lugar entre los titulares. En el Viaducto disputó 13 partidos y recibió 18 goles.