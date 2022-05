Fernando Zuqui, a solas con Los Andes: “Las puertas para volver a Godoy Cruz siempre están abiertas”

En la ciudad de las diagonales lo llaman El Comandante. No es para menos. Fernando Rubén Zuqui no sólo es la figura de Estudiantes de La Plata, sino uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Su nivel es tan superlativo que se va aplaudido y ovacionado todos los partidos. En un año, el lujanino pasó de un jugador mirado de reojo (no había tenido un buen paso en su primera etapa en el Pincha, en 2018-2019) a uno de los ídolos de la gente junto a Boselli, Díaz y cía.

Sin embargo, el problema que asoma en UNO es que el contrato de Zuqui con Estudiantes finalizará el 30 de junio próximo y la renovación no es sencilla. Colón, donde el mendocino jugó a préstamo entre 2019 y 2020 (44 PJ -39 como titular- y 4 goles convertidos), picó en punta con una oferta económica seductora.

Pero Estudiantes, que comparte el pase con Boca (el año pasado postergaron una subasta para quedarse con la totalidad del pase del jugador) lo quiere retener y está haciendo todas las gestiones necesarias para llegar a un acuerdo. En esa telaraña de opciones también asoma Godoy Cruz. La dirigencia del Tomba tiene pensado iniciar un operativo para sumar o repatriar futbolistas de jerarquía en el próximo mercado de pases. Y, por supuesto, Zuqui es uno de los que siempre está en carpeta.

-Fernando, ¿cómo estás viviendo este momento personal tuyo y de Estudiantes?

-Lo estoy viviendo con mucha alegría, disfrutando mucho el momento por los objetivos que hemos logrado. Sabemos lo competitivo que es el fútbol argentino y la Copa Libertadores, así que estamos contentos del momento que estamos viviendo. Sabemos que ahora se viene lo más difícil y tenemos que estar preparados.

-¿Qué sentís cuando algunos colegas dicen que sos el Toni Kross argentino?

-(Risas) Obviamente uno se ríe porque la comparación con un jugador de esa magnitud es algo increíble, más allá de las diferencias que hay. Sabemos que Toni Kroos es de los mejores jugadores del mundo y bueno trato de ver muchos partidos de él para copiar y aprender muchas. Es un orgullo que digan eso de uno.

-¿Por qué cada día le pegás mejor a la pelota parada? ¿El mérito es tanto tuyo como de Noguera, Rogel y compañía?

-La receta es mucho entrenamiento y quedarnos después de cada entrenamiento practicando. Es lo que uno va mejorando en el día a día. El mérito es de todos porque pasamos mucho tiempo practicando pelota parada y tenemos cabeceadores muy buenos como Noguera, Rogel y los delanteros que tenemos. A mí que me toca patear la pelota parada, trato de tirárselas a ellos que tienen un gran juego aéreo. Pero es mérito de todos por el trabajo que venimos haciendo.

-¿Cuál es el secreto de este Estudiantes que se clasificó cómodamente y por anticipado en la Copa de la Liga y en la Libertadores?

-El secreto que tenemos es el trabajo, la humildad y no bajar los brazos en ningún partido, tanto local como de visitante. Eso hace que nosotros cada partido que nos toque jugar, tratemos de jugarlo como una final y dejemos todo para poder lograr tres puntos. Entonces eso es un poco del presente que estamos viviendo. Todo tiene que ver con el trabajo.

-¿Sienten que hoy son el mejor equipo del fútbol argentino?

-No, hay muchos equipos que juegan de la mejor forma en el fútbol argentino. Nosotros sabemos que somos un equipo que tiene que dar el cien en cada partido, con trabajo, humildad, pero cada partido tratamos de jugarlo de la mejor forma y no sentirnos menos que nadie y ser protagonista. Pero hay muchos equipos que juegan muy bien al fútbol con diferentes características. Nosotros somos un equipo trabajador y no nos sentimos mejor ni peor que nadie.

-¿Qué va a ser de tu futuro después del 30 de junio?

-Con Estudiantes tengo contrato hasta el 30 de junio, hoy estamos jugando cosas muy importantes y todavía no se define qué va a pasar con mi futuro. Trato de disfrutar de este momento y de mantener la cabeza enfocada en lo futbolístico. Ojalá lo que venga sea lo mejor.

-¿Pensás que las negociaciones con Estudiantes van a llegar a buen puerto y vas a seguir en el Pincha?

-Las negociaciones con Estudiantes están de gran forma, hay un diálogo fluido, tenemos buena relación con el club y, más allá de lo que estamos jugando, hay charlas. Ojalá se llegue a buen puerto y que sea lo mejor para el club y también para mí.

-Colón también se interesó en vos e hizo una propuesta económica interesante. ¿Qué pensás?

-A Colón obviamente que le estoy muy agradecido porque viví cosas muy importantes y sé que está interesado en contar conmigo. Obviamente es un club en el que pasé cosas lindas, pero como te dije anteriormente hoy pienso en Estudiantes porque estoy defendiendo esta camiseta y estoy tratando de dar lo mejor para seguir logrando los objetivos.

Fernando Zuqui fue capitán y figura de Godoy Cruz en el recordado torneo de 2016. / Los Andes

-¿Si te llaman de Godoy Cruz, volverías para dar una mano en este momento tan complicado?

-Godoy Cruz es el club del cual me dio todo, del que soy hincha y siempre las puertas están abiertas. Ojalá que, en algún momento, en un futuro cercano pueda volver al club, pero como te dije hoy pienso en Estudiantes y en hacer lo mejor.

-¿Alguien del Tomba se comunicó con vos o tu representante en los últimos días?

-Por ahora no, pero estoy en contacto siempre con el club.

-Da la sensación de que en el club se tiró por la borda todas las buenas campañas que se hicieron hasta la partida de Dabove. ¿Pensás que más allá de todo Godoy Cruz se va a salvar del descenso?

- A Godoy Cruz lo veo bien, es un equipo que tiene grandes jugadores. Obviamente tiene que seguir creciendo, pero lo veo bien y tengo mucha fe de que va a salir todo bien, van a venir grandes partidos y le va a ir muy bien a Godoy Cruz.

-Una de las últimas veces que viniste a Mendoza con el Pincha algunos se pusieron nerviosos porque tiraste una rabona. ¿No tienen memoria o nunca te vieron jugar?

-Lo que viví en el Malvinas cuando tiré la rabona me hizo sentir muy triste por los insultos porque fue una jugada que hice en varios momentos, tanto rabonas como bicicletas. Estoy lejos de querer cargar al club del que soy hincha. Jamás lo haría porque sé que Godoy Cruz me dio todo y si hoy estoy donde estoy es porque el club confió en mí desde chiquito. Me fui triste por lo que pasó en ese momento, pero entiendo a la gente y ya está, queda ahí, es algo que ya forma parte de pasado y siempre voy a tener palabras de agradecimiento para con el hincha del Tomba.

-¿Cómo considerás la experiencia que tuviste en Turquía?

-Fue positiva porque en lo deportivo me sentí bien y en cuanto al crecimiento personal y familiar, fue una experiencia muy linda con culturas totalmente diferentes. Así que fue muy positivo el año que estuve en Turquía en cuanto a todas esas experiencias.

-El objetivo principal en Estudiantes siempre fue ingresar a la Copa, ¿ahora se transformó en ir por salir campeones?

-El objetivo que tiene Estudiantes es ser competitivo en todos los torneos que le toque jugar ya sea local, internacional. En cada partido que nos toque pensar en ganar, tanto a nivel local como internacional, pero como lo dije, ser competitivo.

Hace poco, cuando se enfrentaron Estudiantes y Aldosivi, Martín Palermo felicitó a Fernando Zuqui por su gran nivel en el Pincha. Foto: Prensa EDLP.

-Algunos técnicos con menos logros que Ricardo Zielinski están sobrevalorados. ¿Pensás que el Ruso está infravalorado o subestimado por el mundillo del fútbol?

-El Ruso es un gran técnico, todos sabemos lo que significa para nosotros y estamos contentos de tenerlo. Es un técnico que trabaja mucho, que tiene una idea clara y, si bien por ahí se lo critica por la forma de jugar que tenemos, es una manera muy inteligente en la que nosotros nos sentimos muy cómodos y estamos felices.

-¿Cómo es tu relación con Juan Sebastián Verón?

-Con Sebastián (Verón) tenemos una buena relación. Es una persona que está muy cerca de nosotros, en el día a día, en los partidos. Así que estamos muy contentos de que pueda estar cerca de nosotros y aprender mucho de lo que fue como jugador y que nos transmita su experiencia. La verdad que es algo muy lindo de poder tenerlo en el día a día.

Estudiantes Bilardo

-Hace poco, en un partido de Estudiantes en el estadio de UNO se viralizó una foto de un gesto simultáneo tuyo y de Zapiola en una pelota parada a favor que se potenció con la estatua de Bilardo detrás. ¿Qué sentiste al verla?

-La verdad que fue motivo de orgullo porque sabemos lo que significa Bilardo para Estudiantes. Cuando vi la foto no lo podía creer, es una imagen muy linda que tengo guardada y me genera muchísimo orgullo.

-¿Lo pudiste conocer al Doctor? ¿Cómo se vive en el Mundo Estudiantes su actual estado de salud?

-A Bilardo se lo se lo quiere muchísimo, es un ídolo del club y poder estar en el club donde sabemos lo que significa él es algo muy lindo. La gente lo quiere mucho por todo lo que lo que le dio a Estudiantes y la verdad que es un orgullo escuchar cada vez que se habla de Bilardo.

-¿Boselli está entre los mejores delanteros con los que jugaste?

-Sin dudas. Mauro (Boselli) está entre los mejores delanteros con el que me tocó jugar es un jugador que tiene una jerarquía enorme y además es una gran persona así que tengo una gran relación con él. Tenerlo en nuestro equipo es un plus y algo positivo.

-El Morro García fue muy importante en tus inicios como jugador. ¿Qué te produjo su fallecimiento?

-La muerte del Morro García fue algo que la verdad todavía no puedo creer. Fue una tristeza increíble porque compartí muchos momentos con él. Yo me enteré estando en Turquía y la verdad que sentí una tristeza muy grande. Siempre lo recuerdo de la mejor manera por lo que fue como persona y como jugador. Tengo nada más que palabras de agradecimiento por todo lo que nos dio a todos nosotros.

-¿Qué le faltó a ese Godoy Cruz de 2016 para ser campeón?

-Creo que lo que nos faltó fue la cuota de suerte que por ahí se necesita en esas instancias finales, pero se vivieron cosas muy lindas y competimos a gran nivel. Por supuesto que me quedó la espina clavada de no haber logrado el título con el club del cual uno es hincha.

Mirá el gesto que tuvo la figura de Estudiantes con un nene autista.