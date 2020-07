Fernando Porretta: “no me voy a ir hasta que estemos en Primera”

La seguridad con que habla Fernando Porretta es la marca registrada de un club que avanzó a pasos agigantados en los últimos años. De la mano de su presidente, el Lobo experimentó un crecimiento deportivo, institucional y en infraestructura que se volvió ejemplo para muchos. “Un club en ascenso”, repite Porretta y sonríe.

-¿Cómo está el club económicamente hoy?

-Esta situación afectó a todos por igual desde lo económico; no tenemos ingresos de sponsor y no tenemos recaudación. Lo único que cobramos es AFA y la cuota que pagan los socios, aún cuando muchos dejaron de pagar. Para esos socios que siguieron pagando sin ir al club es que estamos trabajando una serie de beneficios. Aquellos que pagaron uno, dos o seis meses durante la pandemia, tendrán esa misma cantidad de tiempo sin pagar la cuota. Además, vamos a buscar otro tipo de beneficios. Con el dinero que recaudamos de los socios, hemos continuado con las obras en el club: mejorando las canchas de hockey, futsal, básquet, patín y el gimnasio. Se prevé techar para practicar deportes en invierno. No es mucho dinero pero lo volcamos en obras y en aumentar los sueldos de los empleados del club.

-En lo deportivo, ¿cómo ves la temporada?

-Cuando comenzó la pandemia, dijimos de no hablar hasta ver que iba a pasar con los deportes y hoy todavía seguimos con mucha incertidumbre. Es una irresponsabilidad muy grande hablar de deporte antes que de salud. Sigo pensando que hay que ser muy respetuoso porque no sabemos cómo se va a seguir desarrollando el virus. Está claro que nosotros queremos jugar y terminar el torneo en la cancha; de ninguna manera queremos que termine la temporada, pero entendemos que debemos ser muy cuidadosos del momento que estamos viviendo. Esto es un día a día.

-¿Coincidís con la determinación de AFA de volver todos juntos a los entrenamientos para no sacar ventajas?

-Creemos que tienen que estar todos en las mismas condiciones y a partir de ahí comenzar a entrenar. Después, que alguno empiece antes o después, no creo que afecte. ¿Qué pasa si habilitás en una provincia y se infectan? Yo no lo veo tanto por lo deportivo, sino más por el lado de la salud. Esto hay que controlarlo, sino es un caos. Hoy empezar a entrenar, no lo veo. Se habla de agosto, pero dependerá de cómo se desarrolle. El tema de los protocolos es muy complicado. En el club tenemos 800 chicos; ¿cómo hago para controlar que se cumplan los protocolos? Es imposible. Se infecta uno y será un caos. Es una decisión difícil y no nos podemos apurar.

-Tienen casi asegurada la continuidad de la columna vertebral; solo falta acordar con Ramírez...

-Es así. Renzo Vera ya está confirmado y con Iván (Ramírez) hablé ayer (por el viernes). Me dijo que tiene otras ofertas pero que está cómodo en Gimnasia y quiere seguir. Vamos a ver si podemos realizarle una nueva oferta. Quedamos en charlar, pero depende de él. La idea es que se quede y esperamos poder acordar.

-¿Hay interés de San Lorenzo por Marchiori?

-Si, nos lo hicieron saber. Estamos hablando con ellos por los préstamos de Molina, Berterame y González. Todavía no hemos hablado con Tomás (Marchiori) porque queremos ver la propuesta de San_Lorenzo, pero la idea es que termine el año en el arco de Gimnasia.

-¿Dudaste en algún momento de Diego Pozo y su cuerpo técnico?

-Nunca, pero si me molestó en algún momento la forma de jugar algunos partidos y lo charlamos. Veía que estaban embalados por venir jugando bien y quisieron jugar de igual a igual ante equipos que eran superiores y perdimos tres partidos consecutivos. La diferencia que tuve en su momento fue por eso, pero lo hablamos. Esta comisión directiva es de proyectos largos.

-¿Gimnasia está en condiciones de dar el gran salto a Primera División?

-¡Claro que sí! Si cerramos a Iván Ramírez vamos a ascender. Estamos convencidos que estamos armando el mejor equipo. Es más, no me voy a ir del club hasta que estemos en Primera División.

Plan futuro: un equipo para jugar los próximos tres años

“Estoy convencido que tenemos que armar un equipo para los próximos dos o tres años y este es el momento para armarlo. La experiencia que tenemos con Vera, Aguirre y Lentini es clave para eso. Queremos armar un equipo que juegue los próximos torneos. Eso es algo que nunca pudimos lograr”, contó el directivo.

“La idea es no reemplazar a aquellos jugadores que se fueron. Solo buscaremos un refuerzo de calidad si se va Ramírez. Tenemos muchos chicos de las inferiores que vienen pidiendo su lugar y queremos renovar a aquellos jugadores que hoy tenemos en el plantel”, finalizó.